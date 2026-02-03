Chappell Roan o nahém modelu s bradavkami: Nepřipadá mi až tak pohoršující, říká

Zpěvačka Chappell Roan (27) se postarala o jeden z nejdiskutovanějších momentů letošního předávání cen Grammy. Na červeném koberci se objevila v extrémně odvážném modelu od módního domu Mugler, který na první pohled působil téměř nahým dojmem. Kritikům její róby poslala hudebnice následně vzkaz na Instagramu.

Chappell Roan dorazila na červený koberec cen Grammy v modelu na zakázku od módní značky Mugler, který tvoří tělové body s falešnými piercingy na bradavkách a propracovaným „tetováním“. Šaty dále tvoří splývající průhledná látka dlouhá až na zem v tmavě vínovém odstínu. Outfit byl inspirován přehlídkovým modelem z haute couture kolekce „Jeu de Paume“ návrháře Thierryho Muglera pro jaro 1998.

Zatímco část fanoušků a módních kritiků vzhled označila jako netradiční formu sebevědomého uměleckého vyjádření, jiní považují šaty za nevhodné a příliš provokativní pro tak prestižní událost. Outfit se díky četným komentářům stal jedním z nejvirálnějších pondělních témat na sociálních sítích.

Chappell Roan
„Směju se tomu, protože si nemyslím, že by ty mé šaty byly až TAK moc pohoršující. Ten look je zvláštní... a vlastně strašně skvělý,“ napsala Chappell Roan k sérii fotografií z Grammy, které v pondělí 2. února zveřejnila na svém Instagramu.

Zpěvačka také zdůraznila význam svobody sebevyjádření a práva žen rozhodovat o svém těle i o tom, jakým způsobem se chtějí prezentovat na veřejnosti.

Móda z Grammy: Klumová v latexu, Chappell Roan připnula látku na bradavky

Zatímco loni zvítězila umělkyně v kategorii Objev roku, tentokrát si domů žádný gramofonek neodnesla – přesto se o ní díky jejímu extravagantnímu modelu z červeného koberce mluví v souvislosti s předáváním letošních cen snad nejvíce ze všech interpretů.

Chappell Roan je americká queer ikona, zpěvačka a skladatelka, známá svým výrazným stylem a texty o identitě, emocích a vztazích. Prorazila především díky albu The Rise and Fall of a Midwest Princess a je považována za jednu z nejvýraznějších nových tváří současného popu.

