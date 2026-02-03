Chappell Roan dorazila na červený koberec cen Grammy v modelu na zakázku od módní značky Mugler, který tvoří tělové body s falešnými piercingy na bradavkách a propracovaným „tetováním“. Šaty dále tvoří splývající průhledná látka dlouhá až na zem v tmavě vínovém odstínu. Outfit byl inspirován přehlídkovým modelem z haute couture kolekce „Jeu de Paume“ návrháře Thierryho Muglera pro jaro 1998.
Zatímco část fanoušků a módních kritiků vzhled označila jako netradiční formu sebevědomého uměleckého vyjádření, jiní považují šaty za nevhodné a příliš provokativní pro tak prestižní událost. Outfit se díky četným komentářům stal jedním z nejvirálnějších pondělních témat na sociálních sítích.
„Směju se tomu, protože si nemyslím, že by ty mé šaty byly až TAK moc pohoršující. Ten look je zvláštní... a vlastně strašně skvělý,“ napsala Chappell Roan k sérii fotografií z Grammy, které v pondělí 2. února zveřejnila na svém Instagramu.
Zpěvačka také zdůraznila význam svobody sebevyjádření a práva žen rozhodovat o svém těle i o tom, jakým způsobem se chtějí prezentovat na veřejnosti.
Zatímco loni zvítězila umělkyně v kategorii Objev roku, tentokrát si domů žádný gramofonek neodnesla – přesto se o ní díky jejímu extravagantnímu modelu z červeného koberce mluví v souvislosti s předáváním letošních cen snad nejvíce ze všech interpretů.
Chappell Roan je americká queer ikona, zpěvačka a skladatelka, známá svým výrazným stylem a texty o identitě, emocích a vztazích. Prorazila především díky albu The Rise and Fall of a Midwest Princess a je považována za jednu z nejvýraznějších nových tváří současného popu.