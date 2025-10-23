Chantal Poullain už ví, jaký dárek dá své vnučce. Bude to umělecké dílo

Autor:
  10:28
Spoustu rolí má za sebou a teď ji čeká další celoživotní. Chantal Poullain, která se svojí Nadací Archa Chantal už více než třicet let zútulňuje prostředí dětských nemocničních zařízení, bude zanedlouho babičkou.
Chantal Poullain, její syn Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda (21. října...

Chantal Poullain, její syn Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda (21. října 2025) | foto: Dalibor Puchta

Lenka Hatašová, Chantal Poullain a Monika Navrátilová na křtu kalendáře Proměny...
Chantal Poullain a Bolek Polívka ve svatební den (1986)
Bolek Polívka, Chantal Poullain a Vladimír Polívka na archivním snímku
Bolek Polívka, Vladimír Polívka a Chantal Poullain na archivním snímku
72 fotografií

Její syn, herec Vladimír Polívka, který se stejně jako loni i letos ujal role licitátora při dražbě velkoformátových fotografií z kalendáře Proměny Fantazie 2026, čeká svoje první dítě. Partnerka Magda je už ve vysokém stupni těhotenství, přesto se akce zúčastnila i ona. V béžových šatech obepínajících její vystouplé bříško a kloboukem na hlavě rozdávala úsměvy a tvrdila, že se cítí skvěle.

Je to už potřetí, co se tvorby charitativního kalendáře chopil tandem Lenka Hatašová a Monika Navrátilová. Nejprve nafotily živé modely – osobnosti, jež jsou úspěšné nejen v kultuře, sportu ale i politice, a poté za pomoci umělé inteligence dál fotografie dotvořily ve fantazijní obrazy.

Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Říjen: Chantal Poullain - Ani v bouři neztrácejme naději

To, co jedni milují, ale druzí zase až tak nevítají. „Já se umělé inteligence bojím. Nemám ji moc ráda. Ale musím říct, že mě holky přesvědčily. Uvidíme, jak to bude za rok. Už o tom začínám přemýšlet a chtěla bych, aby tam byl nějaký vývoj, aby ty fotky byly živé. Mám ráda ten unikátní okamžik, který dokáže fotografie zachytit. Pro mě je to něco božího,“ vypráví Chantal.

Sama je výtvarně nadaná a focení miluje. „Bohužel, nemám teď dobrý fotoaparát. Chtěla bych si pořídit takový ten klasický a ne automat, kde se udělá klik-klik a je hotovo,“ vypráví. Fotí všechno. „Momentálně mám obsesi z mraků. Říkám si, že se něco děje, protože jsou tak nízko, že mě láká, abych si na ně sáhla. Někdy mám pocit, jako by něco chtěly vyprávět. Takže teď mám nespočet fotek s mraky.“

Bolek Polívka, Chantal Poullain a jejich syn Vladimír na archivní fotografii

Dopadne-li všechno podle očekávání, pak už začátkem příštího roku bude jejím nejčastějším objektem fotografování vnučka, pro kterou její rodiče vybrali prozatím jméno Rozálie. „Jsem hlavně šťastná, že jsou šťastní oni. Moc si přáli mít děťátko a teď ho čekají, což je krása. A já děti miluji,“ říká Chantal.

Příchod dítěte na svět ale bere jako velmi intimní a soukromý moment rodičů, takže ji ani nenapadá být u toho. „Měli by si to prožít spolu a ne aby tam byla invaze příbuzných. To je chvíle, kdy u toho mají být jenom ti dva,“ říká.

Čaputová, Zelenková, Kvitová i Bílá. Proměny Fantazie jsou kompletní

Sama rodila ve Švýcarsku, kam za ní přijeli rodiče i sestry. Její situace ale byla jiná. „Bolek právě něco točil a taky hrál v divadle, takže za mnou přijel, až když byly Vladimírovi tři týdny. Tím pádem jsem zažila to úzké napojení na dítě a opatrovala ho jako zvíře. Nikdo na Vladimírka nesměl sáhnout nebo si ho pochovat. Ani babička, maminka, nikdo. A pak přijel Bolek a už mi to bylo všechno jedno. Do té doby jsem ho ale chránila jako šelma,“ popisuje.

Na výraz, který měl Bolek v obličeji, když svého syna poprvé držel v náručí, nezapomene. „Mám na ten okamžik jako vzpomínku nádhernou černobílou fotku,“ vypráví Chantal.

Vladimíra vychovávala s láskou a především respektem. „Každý to dělá po svém. Podle mě neexistuje zaručený recept. Ale co považuji za velmi důležité, je respekt, který musíme my dospělí k dětem mít. Hlavně s nimi musíme mluvit a to dnes chybí, proto se jich tolik léčí na psychiatrii. Cítí se osaměle,“ dodává.

Fotografky Lenka Hatašová a Monika Navrátilová (21. října 2025)

Právě s nemocničními zařízeními má velké zkušenosti. Když byla kdysi s Vladimírem coby dítětem v nemocnici, všimla si šedi a nehostinnosti, která tu panovala na dětských odděleních a snažila se situaci změnit. Založila Nadaci Archa Chantal, která za pomoci výtvarníků tyto prostory zútulňuje.

Ve Francii je oproti Česku jeden velký rozdíl v tom, že tam bývá v rodině velký stůl, u kterého se všichni scházejí. „My jsme u něj jedli i více než hodinu. A k tomu diskutovali, sdělovali si, co jsme prožili... To mi tady chybělo, když jsem přijela do Česka. U vás to až taková tradice není,“ vypráví.

„A teď se potýkáme s tím, že neumíme vnímat osamělost dnešních dětí. Ty koukají do telefonů a tabletů a žijí si ve svém světě, uzavřeni do sebe. Vidím to na mladých lidech. Sedí společně u stolu, jedí a dívají se do telefonu, vůbec spolu nemluví. Pak přicházejí ty problémy…,“ říká.

Chantal Poullain

Pro svoji vnučku zatím ještě nic nenakupuje. Stejně jako jiní i ona se bojí, aby něco nezakřikla. Jejím největším přáním je, aby se dítě narodilo zdravé. Vladimír s Magdou si ušli kus nelehké cesty, než se jim těhotenství zadařilo. Ale až bude malá na světě, plánuje Chantal, že pro ni udělá sochu – kojící matku.

„Miluji, když můžu pracovat s hlínou. Máme to v rodině. Táta, máma… Byli tam malíři, sochaři,“ vypráví. Se svojí sestrou sochařkou si v létě půjčila ateliér na pražské AVU a tam společně ještě s neteří, která je rovněž výtvarnicí, tvořily svá díla. „Dělám to jen pro sebe, pro svoje potěšení, nechci uspořádat žádnou výstavu.“

Výtvarné umění je jejím koníčkem, věnuje se ale především herectví a také zpěvu. V současné době hraje Chantal v inscenaci Rebelky, v níž se dvě zralé ženy rozhodnou vzít život zpět do svých rukou a v představení Šest tanečních hodin v šesti dnech. Obě uvádí pravidelně Divadlo Bolka Polívky v Brně. Zároveň herečka koncertuje po celé republice s francouzskými šansony.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bára Poláková ukázala o 14 let mladšího partnera, proslavil se v SuperStar

Zpěvačka a herečka Barbora Poláková (42) vydává novou desku nazvanou Sršeň a v jejím životě se objevil také nový muž. O 14 let mladšího muzikanta Štěpána Urbana (28) si diváci mohou pamatovat z...

Zpěvačka Kim Petras se narodila jako chlapec, po operaci se ráda předvádí nahá

Německá popová zpěvačka Kim Petras (33) překvapila fanoušky, když se na síti X objevila zcela nahá. Transgender umělkyně si na fotografii zakrývá intimní partie pouze rukama, oblečení jí leží na zemi...

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

Andílci jsou zpět. Sexy prádlo předváděly modelky, herečky i influencerky

Hvězdami přehlídky Victoria’s Secret v New Yorku byly známé modelky jako Bella Hadidová, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio nebo Candice Swanepoelová. Coby sexy andílci se ovšem představily také...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Chantal Poullain už ví, jaký dárek dá své vnučce. Bude to umělecké dílo

Spoustu rolí má za sebou a teď ji čeká další celoživotní. Chantal Poullain, která se svojí Nadací Archa Chantal už více než třicet let zútulňuje prostředí dětských nemocničních zařízení, bude...

23. října 2025  10:28

S poruchou příjmu potravy bojuji celý život, přiznala Victoria Beckhamová

Přezdívka „Porky Spice“, neustálé posměšky, problém s vlastním odrazem v zrcadle i krachující podnikání, to vše se podepisovalo na jejím sebevědomí. Victoria Beckhamová (51), módní návrhářka a bývalá...

23. října 2025  9:08

Manžel ji chtěl zvednout a skončil v nemocnici. Nikol Moravcová je těžká váha

„Co tě nezabije, to tě posílí. Je to prostě období, které musím vydržet,“ říká Nikol Moravcová, která střídavě obskakuje manžela a svoji maminku, kteří nezávisle na sobě prodělali operaci páteře. A k...

23. října 2025

Není pravda, že se v Česku máme špatně. Dezinformací se děsím, říká Marta Jandová

Premium

Přestože Martu Jandovou potkaly velmi těžké chvíle, snad nikdy neztrácí optimismus. Koncertuje v Česku i v Německu a je na ní vidět, že po otci Petru Jandovi zdědila jak podobné muzikantské cítění,...

23. října 2025

Návrat fantoma. Oskar Hes připravil Jiřího Dvořáka o jeho zlato v hrdle

Loňský vítěz StarDance XIII Oskar Hes během soutěže bavil také vtipnými videi, kde se zbavoval svých konkurentů v show. Nyní se jeho fantom vrátil. Během StarDance Tour se jeho první obětí stal herec...

22. října 2025  18:12

Chlapi nemají podvádět mámy svých dětí, vzpomíná Rolins na nevěru Homoly

Zpěvačka Dara Rolins zavzpomínala na rozchod s bývalým partnerem a otcem své dcery Matějem Homolou. Na slovenském rádiu Európa 2 prozradila, že se rozešli kvůli nevěře hudebníka a bylo to v době,...

22. října 2025  14:51

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

22. října 2025  14:28

Matka ho měla v 11 letech. Byla postižená a zneužil ji příbuzný. Herec odhalil tajemství

Americký herec a zpěvák Terrell Carter (50) se rozpovídal o rodinném tajemství. Narodil se mentálně zaostalé a postižené jedenáctileté dívce. Jeho matka navíc otěhotněla po znásilnění starším...

22. října 2025  13:03

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

22. října 2025  11:19

Pure Model 2025 zná vítězku. Sedmnáctiletá Julie Gregorová porazila ženy i muže

Vítězkou soutěže pro začínající modely a modelky Pure Model 2025 je Julie Gregorová (17). „Musím říct, že jsem to upřímně nečekala, ale jsem moc ráda, moc vděčná. Popravdě nemám slov, jsem z toho...

22. října 2025  10:21

Jsem v šoku, reagovala Kardashianová na zájem lidí o kalhotky s ochlupením

Kim Kardashianová (44) v rámci své módní značky SKIMS představila kolekci kalhotek s umělým pubickým ochlupením. Sama byla překvapená, jak rychle se tato kuriózní novinka vyprodala.

22. října 2025  9:06

Martin Hranáč se oženil a LGBT komunita mu to podle něj dala „sežrat“

To je kariéra! Martin Hranáč vstupoval do natáčení komedie Dokonalý den jako představitel vedlejší role. Ta mu zůstala a nakonec byla ještě rozšířena. „Původně jsem tam měl říct jenom šest vět. Ale...

22. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.