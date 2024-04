V Česku mě překvapilo, že se ženy nedepilovaly, vzpomíná Chantal Poullain

Rodačka z Marseille Chantal Poullain přišla do tehdejšího Československa v roce 1982. „Překvapila mě tady tma,“ vzpomíná herečka, která byla zvyklá na rozsvícená francouzská města.

„A že se tady ženy nedepilovaly, to mě šokovalo,“ popisuje Poullain. „Byly tu krásné ženy, neměly dokonalé oblečení, ale měly šarm. Můj syn říká, že české ženské jsou dokonalé od pasu nahoru, Francouzky od pasu dolů,“ prozradila.

V roce 1987 se provdala za českého herce Boleslava Polívku a v roce 1989 se jim narodil syn Vladimír. Obavy měla především ze setkání Polívky s jejím otcem. „Když se můj táta potkal s Bolkem, hodně jsem se bála. Mají společný charakter. Seznámila jsem je tak, že jsem řekla: To je táta, to je Bolek, čau. A šla jsem pryč. Nechala jsem je spolu. A když jsem se vrátila, byli parťáci. Rozuměli si,“ vypráví Poullain.

Rozvedli se v roce 2002 a Poullain se už nikdy znovu nevdala. „U většiny mužů, které jsem potkala, jsem postrádala ten pocit bezpečí, který hledám. Anebo byli zase příliš majetničtí. Mám ráda, když muž převezme velení, ale musí tam být i určitá ohleduplnost. Vždycky tam musí být respekt. A ten jsem nějak nenašla,“ sdělila v minulosti v rozhovoru pro časopis Téma.

Na single život si zvykla a rozhodně se nenudí. Přišla dokonce s podnikatelským plánem. „Přemýšlím, že bych si mohla udělat firmu na rakve a tvořit veselé rakve. To je krásné. Člověk by si mohl vybrat barvu, modrou, růžovou, namalovala bych tam něco, co měl rád v životě, nebo nějaký vzkaz. Sobě bych tam napsala: Měla jsem nádherný život,“ dodala Chantal Poullain.