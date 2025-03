Tatum a Williamsová se spolu poprvé ukázali na konci února. Zdroj magazínu People potvrdil, že je mezi nimi romantický vztah. „Channingovi se daří dobře. Inka ho dělá šťastným,“ řekl.

Inka Williamsová pochází z Austrálie, ale vyrůstala na Bali. Cítí se být spjata s tamní kulturou, která ji prý naučila soucitnosti a otevřenosti. Stala se modelkou, ale v roce 2019 uvedla na trh vlastní módní značku, kterou chce navázat na odkaz své matky, která sobě i jí často šila oblečení a ráda by oživila její modely z devadesátých let. Kvůli kariéře se Williamsová přestěhovala do Londýna.

S Channingem Tatumem se prý poznala přes společné známé. Poprvé se ruku v ruce ukázali na party před Oscary v Los Angeles.

Tatum se v říjnu rozešel se Zoe Kravitzovou, s níž byl zasnoubený. Předtím byl devět let ženatý s kostymérkou Jennou Dewanovou, s níž má jedenáctiletou dceru. Rozešli se v roce 2018, ale jejich rozvod byl dokončen až v roce 2024.