Hrát v Přátelích vtipného Chandlera bylo pro Perryho těžké, tvrdí Coxová

Seriál Přátelé proslavil v devadesátých letech mimo jiné dvě herecké osobnosti – Courteney Coxovou a Matthewa Perryho. Do podvědomí diváků se zapsali jako Monica Gellarová a Chandler Bing a ve své době byli stálicemi komediálního žánru.

V rozhovoru pro Sunday Times Coxová nedávno prozradila, že hrát vtipnou a usměvavou postavu člověka, který je vždy nad věcí, nebylo pro jejího kolegu Perryho rozhodně lehké a samozřejmé. V osobním životě se totiž potýkal se silnou závislostí na alkoholu a lécích, která se pro něj stala několikaletým náročným bojem.

Před kamerou se však snažil nedávat na sobě nic znát, především chtěl pokaždé rozesmát publikum. „Hrát v Přátelích vtipného Chandlera bylo pro něj těžké. Naložil si toho na sebe opravdu dost. Člověka to přiměje k zamyšlení, jak moc na té roli ve skutečnosti lpěl,“ říká sedmapadesátiletá herečka.

Sám Matthew Perry dal leccos najevo i během loňského vzpomínkového setkání, kde se po letech sešly i ostatní hvězdy seriálu – Lisa Kudrowová, Jennifer Anistonová, David Schwimmer a Matt LeBlanc.

„Pro Matthewa to tehdy nebyla vždycky procházka růžovou zahradou, ať už při natáčení nebo mimo něj. Na tom setkání o tom možná bude mluvit, o všem dobrém i zlém. Určitě to nebude nějak přibarvovat,“ uvedla Courteney Coxová v době, kdy se toto setkání teprve chystalo.

Na základě vzpomínkové akce vyšla v listopadu také kniha o 256 stránkách, která zážitky herců z Přátel shrnuje v podobě memoárů. Fanoušci se v ní dočtou mimo jiné i to, jak to ve skutečnosti bylo se vztahy v této šestičlenné partě a co k sobě navzájem cítí herci dnes.

Co se týká Matthewa Perryho, jeho někdejší problémy považuje Coxová za uzavřenou kapitolu: „Prostě měl nějaký čas potíže. Myslím, že teď už se mu daří skvěle,“ dodala herečka.