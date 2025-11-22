Zprávu o těhotenství manželky oznámil Strakatý fanouškům na sociální síti uměleckým snímkem manželky v šatech od Tomáše Němce, které vynesla na předávání Českých slavíků.
Manželka ho u snímku mezi tvůrci uvedla vtipně označením: „fetus collaborator“. Nejen k těhotenství, ale i krásné fotce jim gratulovala třeba Diana Kobzanová.
Na předávání hudebních cen dokonce manželé prozradili pohlaví miminka. „Bude to druhá holčička. Jsem ráda, protože už jednu máme, tak to s nimi umím,“ prozradila pro Super.cz Hana Strakatá Makovcová. Radost vyjádřil i Čestmír Strakatý, ačkoli dodal, že si uvědomuje, že to mají holky v životě těžší než kluci.
První dceru přivítali manželé na světě v prosinci 2023. I tehdy skrývali těhotenství až do pokročilého stádia. V 7. měsíci ho oznámili v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.
Manželé Strakatí se dali dohromady během pandemie. „My se známe díky hudbě. Poprvé jsme se viděli na technoparty, ale tam jsme si jen podali ruce, a nic se nedělo. Pak ten vztah pokračoval skrze internet,“ vysvětlila v minulosti fotografka Hana Strakatá.
3. října 2023