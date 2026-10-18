„Byli jsme trochu smutní, že začínáme, že jsme první kapela. Vždy začínají ti horší nebo začátečníci. Tak jsem si řekli v šatně, že to zboříme, napereme to tam, co to půjde, a uvidíme. A ono se nám to strašně povedlo. Takže jsem z toho nakonec měl velkou radost,“ řekl po koncertu Petr Janda.
O2 areně nabídli hned na úvod novinku z desky Bombarďák, publikum ale nejvíc rozhýbali svými osvědčenými hity Jasná zpráva nebo Okno mé lásky. Po vystoupení nechyběl tradiční panáček rumu, kterým tentokrát navíc oslavili 53. narozeniny bubeníka Martina Vajgla.
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„Když mi řekli poprvé ve čtyřiceti, že jsem legenda, tak jsem se tomu smál. Teď už je mi to v podstatě fuk,“ říká Petr Janda s tím, že pro něj jsou legendy žijící členové Beatles nebo Rolling Stones.
Pro Michala Davida jsou to zase Elton John nebo Phil Collins. Sám si ovšem v šestašedesáti letech připadá na legendu ještě mladý. „Já se na to cítím ještě mladý. Chápu, že legenda je Petr Janda nebo Vašek Neckář, ale mě tu chtějí i korunovat, nevím, je to nějaké překvapení pro mě a bude to asi ostuda,“ řekl Michal David, kterého korunovali na jevišti O2 areny králem mejdanů a on pro tento účel vytvořil novou verzi své písně Mejdan podle plánu.
Na Českém mejdanu s Impulsem vystoupily mimo jiné kapely Chinaski, Mig 21 nebo Mirai a přisly i legendy moderátorského řemesla Alexander Hemala a Zuzana Bubílková. „Jsme taková vatička ve chvíli, kdy jedna kapela končí a musí se připravit jiná kapela, takže my z toho vědu neděláme,“ řekl Hemala.
„Je důležité ukázat, že žijeme. Já byla v domově důchodců a tam mě uvedli: Představte si, že ta paní z té dvojice, která tak bavila mé rodiče, ještě žije a právě přichází. Já vešla a jedna babička se naklonila k té druhé a zakřičela jí do ucha: Ona ještě chodí?“ přidala historku Bubílková.
Český mejdan vzdal poctu Karlu Gottovi a také bratrům Nedvědům. Jejich synové zazpívali spolu s plnou O2 arenou Na kameni kámen a Růži z papíru a k fanouškům promluvil i sám Jan Nedvěd. Poslal zdravici, v níž poděkoval všem, že si zpívají, popřál svému synovi a synovci, aby jim to dlouho vydrželo, a vyjádřil naději, že si s nimi jednou v O2 areně taky zazpívá.
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„Chci poděkovat, že si zpíváte, protože písnička je lék a trochu štěstí do srdce a kdo ho nepotřebuje? A je jedno, co si zpíváte,“ řekl Nedvěd. Dojatá O2 arena mu pak zasvítila mobilními telefony a zakřičela vzkaz „Ahoj, Honzo,“ který moderátoři večera Olga Lounová a Vlasta Korec zaznamenali a poslali hudebníkovi.
Příští Český mejdan s Impulsem se uskuteční 16. října 2027 opět v O2 areně a první oznámenou hvězdou je Lucie Bílá. Fanoušci mohou už nyní kupovat vstupenky zde.