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Na legendu se cítím mladý, řekl David na Českém mejdanu s Impulsem. Nedvěd děkoval

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  10:09
Letošní Český mejdan s Impulsem měl podtitul Pocta legendám. Hned v úvodu proto vystoupila legendární česká skupina Olympic. Petr Janda byl zpočátku trochu rozladěn, že dělají ostatním předkapelu, ale zpívající O2 arena ho přesvědčila. Michal David kvůli koncertu přiletěl ze Slovenska a byl korunován mejdanovým králem. K fanouškům promluvil i Jan Nedvěd a nevyloučil, že by se v O2 areně ještě ukázal. Pořadatelé pak prozradili hvězdu příštího ročníku a na stránkách rádia spustili předprodej vstupenek.
Michal David připravil pro Český mejdan s Impulsem speciální verzi písně Český mejdan podle plánu.
Petr Janda přivedl plnou O2 arenu do varu.
Pro Michala Davida byla na Českém mejdanu s Impulsem nachystána korunovace.
Michal David se stal na Českém mejdanu s Impulsem králem mejdanů.
6 fotografií

„Byli jsme trochu smutní, že začínáme, že jsme první kapela. Vždy začínají ti horší nebo začátečníci. Tak jsem si řekli v šatně, že to zboříme, napereme to tam, co to půjde, a uvidíme. A ono se nám to strašně povedlo. Takže jsem z toho nakonec měl velkou radost,“ řekl po koncertu Petr Janda.

O2 areně nabídli hned na úvod novinku z desky Bombarďák, publikum ale nejvíc rozhýbali svými osvědčenými hity Jasná zpráva nebo Okno mé lásky. Po vystoupení nechyběl tradiční panáček rumu, kterým tentokrát navíc oslavili 53. narozeniny bubeníka Martina Vajgla.

Petr Janda promluvil o rumovém rituálu, přelepeném hákáči i důchodu

„Když mi řekli poprvé ve čtyřiceti, že jsem legenda, tak jsem se tomu smál. Teď už je mi to v podstatě fuk,“ říká Petr Janda s tím, že pro něj jsou legendy žijící členové Beatles nebo Rolling Stones.

Pro Michala Davida jsou to zase Elton John nebo Phil Collins. Sám si ovšem v šestašedesáti letech připadá na legendu ještě mladý. „Já se na to cítím ještě mladý. Chápu, že legenda je Petr Janda nebo Vašek Neckář, ale mě tu chtějí i korunovat, nevím, je to nějaké překvapení pro mě a bude to asi ostuda,“ řekl Michal David, kterého korunovali na jevišti O2 areny králem mejdanů a on pro tento účel vytvořil novou verzi své písně Mejdan podle plánu.

Na Českém mejdanu s Impulsem vystoupily mimo jiné kapely Chinaski, Mig 21 nebo Mirai a přisly i legendy moderátorského řemesla Alexander Hemala a Zuzana Bubílková. „Jsme taková vatička ve chvíli, kdy jedna kapela končí a musí se připravit jiná kapela, takže my z toho vědu neděláme,“ řekl Hemala.

Na Český mejdan s Impulsem přišly i moderátorské legendy Zuzana Bubílková a Alexander Hemala.

„Je důležité ukázat, že žijeme. Já byla v domově důchodců a tam mě uvedli: Představte si, že ta paní z té dvojice, která tak bavila mé rodiče, ještě žije a právě přichází. Já vešla a jedna babička se naklonila k té druhé a zakřičela jí do ucha: Ona ještě chodí?“ přidala historku Bubílková.

Český mejdan vzdal poctu Karlu Gottovi a také bratrům Nedvědům. Jejich synové zazpívali spolu s plnou O2 arenou Na kameni kámen a Růži z papíru a k fanouškům promluvil i sám Jan Nedvěd. Poslal zdravici, v níž poděkoval všem, že si zpívají, popřál svému synovi a synovci, aby jim to dlouho vydrželo, a vyjádřil naději, že si s nimi jednou v O2 areně taky zazpívá.

Jan Nedvěd slaví 80. Pavlínku poznal, když jí bylo sedmnáct let, stále se milují

„Chci poděkovat, že si zpíváte, protože písnička je lék a trochu štěstí do srdce a kdo ho nepotřebuje? A je jedno, co si zpíváte,“ řekl Nedvěd. Dojatá O2 arena mu pak zasvítila mobilními telefony a zakřičela vzkaz „Ahoj, Honzo,“ který moderátoři večera Olga Lounová a Vlasta Korec zaznamenali a poslali hudebníkovi.

Příští Český mejdan s Impulsem se uskuteční 16. října 2027 opět v O2 areně a první oznámenou hvězdou je Lucie Bílá. Fanoušci mohou už nyní kupovat vstupenky zde.

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