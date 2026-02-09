Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Renato Salerno
  8:30
V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii, s jakým doprovodem přišly celebrity jako modelka Andrea Verešová, moderátor Alexander Hemala či představitelka seriálové Arabely, herečka Jana Nagyová.
Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese (Obecní dům, Praha, 7. února 2026)
Jana Nagyová s manželem
Eva Perkausová s manželem
Gabriela Lašková s manželem
52 fotografií

Móda z plesu: Božská Lašková, okouzlující Sandeva, sexy miss i Arabela v modré
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Mohla jít rovnou nahá, kritizují partnerku Roberta Rosenberga za odvážný top

Robert Rosenberg se svou láskou Janou (2025)

Robert Rosenberg (50) se po rozpadu vztahu se svou druhou manželkou Petrou Šebestovou dal dohromady s o dvacet let mladší Ukrajinkou, masérkou „Janičkou“ (30). Oba dávají na sociálních sítích...

Móda z Grammy: Klumová v latexu, Chappell Roan připnula látku na bradavky

Móda na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)

Asi neodvážnější model na cenách Grammy měla americká zpěvačka Kayleigh Rose Amstutzová, která vystupuje pod jménem Chappell Roan. Když sundala lehounký plášť, odhalila netradiční uchycení horního...

Jsi trapná! Přetahovanou rivalek o Saudka u soudu zachytily kamery

Obžalovaná Sára Saudková (v barevných šatech) drží svou rivalku a poškozenou...

V kauze fotografky Sáry Saudkové obžalované kvůli fyzickému napadení své rivalky přišel v pondělí k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 jako svědek druh stíhané umělkyně Samuel Saudek. Ten má zároveň poměr...

Jak vypadají po 30 letech hlavní hvězdy devadesátkové telenovely Esmeralda?

Půvabná Esmeralda se svojí láskou José Armandem.

Leticia Calderón se nesmazatelně zapsala do paměti televizních diváků rolí slepé dívky Esmeraldy ve stejnojmenném seriálu. Mexická herečka před natáčením kvůli roli nevidomé hrdinky absolvovala...

Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese...

V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...

9. února 2026  8:30

Učit dceru nejde. Po třech hodinách jsem s ní vyrazil dveře, říká otec Hany Kusnjerové

Hana Kusnjerová a její otec Ivan Kusnejr

Herečku Hanu Kusnjerovou (41) znají diváci jako Ladu v Ordinaci v růžové zahradě, Lenku ze seriálu Polabí nebo Valerii ze Zlaté labutě. Vedle herectví se věnuje také dabingu a produkci. V rozhovoru...

9. února 2026

Nevím, jestli jsem bohatá nebo ne. Herci to mají jinak, říká Lucie Zedníčková

Lucie Zedníčková (Brno, 11. února 2023)

I ona přišla oslavit dvacáté výročí existence online Věštírny, kterou provozuje kartářka Iveta Vojtová. Jenomže na rozdíl od její majitelky a většiny pozvaných hostů Lucie Zedníčková se o budoucnost...

9. února 2026

Dominique Alagia na dovolené zkolabovala. Skončila jsem na kapačkách, popsala

Domi Alagia

Dominique Alagia (20) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o svém kolapsu v Dominikánské republice, kde skončila s vysokými horečkami v nemocnici na kapačkách. Influencerka se rozpovídala také o novém...

8. února 2026

Čestmír Strakatý je dvojnásobným tatínkem, s manželkou Hankou mají dceru

Čestmír Strakatý s manželkou Hanou Strakatou Makovcovou (Ceny Anděl, duben 2023)

Čestmír Strakatý a jeho manželka Hana Strakatá Makovcová přivítali na světě druhou dceru. Novinář a moderátor oznámil narození potomka na Instagramu. Rodina se tak rozrostla o dalšího člena, jméno...

8. února 2026  12:15

Jitka Boho se poprvé vyjádřila k rozchodu s Langmajerem. Život jde dál, říká

Jitka Boho (červen 2025)

Jitka Boho prozradila jeden ze zásadních důvodů svého rozchodu s hercem Lukášem Langmajerem. Zpěvačka, modelka a Česká Miss 2010 se svěřila s tím, že konkrétně se vyjadřovat nechce, ale popsala, co...

8. února 2026  10:27

Móda z plesu: Božská Lašková, okouzlující Sandeva, sexy miss i Arabela v modré

Dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu přivítal v sobotu večer své hosty v...

Dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu přivítal v sobotu večer své hosty v prostorách secesního Obecního domu v Praze. Na akci vystoupila mimo jiné Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a skupina...

8. února 2026  8:33

Kvůli hymně mě chtěli řešit ve slovenském parlamentu, říká Varhan Orchestrovič

Varhan Orchestrovič Bauer v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (premiéra 3. února 2026)

Varhan Orchestrovič Bauer (57) je nejhranější český autor vážné hudby v zahraničí. Napsal hudbu k mnoha filmům, chystá koncert televizní hudby a pustil se i do státní hymny. V pořadu 7 pádů Honzy...

8. února 2026

Po jedné divadelní premiéře se za mě syn styděl, přiznal herec Martin Stránský

Martin Stránský v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (premiéra 3. února 2026)

Herec Martin Stránský (55) je známý z divadla, televize i z dabingu. Má ale taky tři syny a ty dva starší pravidelně vodí do divadla na své premiéry. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradil, jak na to...

8. února 2026

Nejslavnější dešťovou scénu točil v horečce. Gene Kelly byl legendou parketu

Premium
Drama Marjorie Morningstar (1958). Po jeho boku se objevila Natalie Woodová.

Nejdřív se mu smáli, pak mu záviděli. Americký umělec Gene Kelly se doslova protančil až na vrchol. Jen málokdo si ale dokázal představit, kolik odříkání to stálo.

7. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Halle Berry se bude v šedesáti počtvrté vdávat. Zasnoubila se s hudebníkem

Tohle je 59, chlubí se postavou v bikinách před šedesátkou herečka Halle Berry...

Americká herečka a modelka Halle Berry (59) má za sebou tři neúspěšná manželství, přesto na lásku nezanevřela. Držitelka Oscara nyní potvrdila, že je zasnoubená se zpěvákem a skladatelem Vanem Huntem...

7. února 2026  12:25

Jak vypadají po 30 letech hlavní hvězdy devadesátkové telenovely Esmeralda?

Půvabná Esmeralda se svojí láskou José Armandem.

Leticia Calderón se nesmazatelně zapsala do paměti televizních diváků rolí slepé dívky Esmeraldy ve stejnojmenném seriálu. Mexická herečka před natáčením kvůli roli nevidomé hrdinky absolvovala...

7. února 2026  9:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.