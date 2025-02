Verešová si chce jen užívat, Bezděková byla na plese poprvé s Navrátilem

Mezi stálice plesů patří modelka Andrea Verešová. „Po dvaceti letech fungování v showbyznysu se snažím věci užívat. Vzhledem k tomu, že se pokaždé těším na tuto nejprestižnější událost roku, pak si říkám, že je fajn se potkat s lidmi, které jsem dlouho neviděla, oslavit česko-slovenskou soudržnost, přátelství. Užívám si to také proto, že jsem konečně zdráva a můžu chodit a tancovat,“ prohlásila.

„Já se vždycky hodně těším. Už je to mé popáté na tomhle plese. Je to taková má tradice. Uctívám tím trošku moji česko-slovenskou krev a původ. Myslím si, že se nejdřív budu hodně bavit, hodně dívat, inspirovat se módou, pak budu jíst, poslouchat a kolem té jedenácté dvanácté hodně tančit hodně se bavit. To ale doufám, že už tu nebudete,“ zažertovala Michaela Maurerová.

Herečka na ples vyrazila se svou kolegyní Michaelou Badinkovou, pro kterou to byla úplná plesová premiéra v pozici hosta. „Většinou jsem na plesy chodila pracovně, z pozice moderátora. Jsem plná očekávání, vůbec netuším, jak to tu funguje z té druhé strany,“ řekla hvězda Ordinace v růžové zahradě.

Michaela Badinková na Česko-Slovenském plese v Obecním domě (1. února 2025)

Také moderátorka Lejla Abbasová si ples tentokrát užívala jinak než pracovně, jelikož obvykle tyto akce moderuje. „Jsem tady s kamarádkami, máme holčičí jízdu. Užívám si to i s tím, že jsem se po dlouhé době nechala nalíčit, udělat si vlasy a jsem celodenně opečovávána, což je pro mě naprosto nezvyklá situace,“ přiznala.

Pro modelku Andreu Bezděkovou a zpěváka Sebastiana Navrátila byl Česko-Slovenský ples v Obecním domě jejich úplně prvním během jejich randění. „Studovali jsme si vázání motýlka,“ prozradila bývalá královna krásy. „Podle návodu na YouTube. Tam všechno vypadá hrozně jednoduše, ale je to neskutečně složité,“ doplnil ji zpěvák.

Eva Hecko Perkausová a Adam Bardy na Česko-Slovenském plese v Obecním domě (1. února 2025)

Ples se uskutečnil pod záštitou prezidentů České republiky a Slovenské republiky. Připomenul také významné milníky naší historie, v letošním roce konkrétně 80. výročí ukončení 2. světové války, 175. výročí narození prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigua Masaryka a 165. výročí narození prvního ministerského předsedy ČSR Karla Kramáře.

Program slavnostního večera zahrnul také 120. výročí narození slavné dvojice uměleckých osobností Jiřího Voskovce a Jana Wericha a připomínku 100 let od založení Osvobozeného divadla. Účastníci si připomenuli i dvě výjimečné osobnosti slovenské a československé kulturní scény – Milana Lasicu a Milana Čorbu – u příležitosti 85. výročí jejich narození.

Na plese vystoupili Anna K., Janek Ledecký, Jana Kirschner a Martin Gyimesi. Pod taktovkou Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma pódium Smetanovy síně rozzářily a svou energií roztančily stálice plesu, sólistky Andrea Zimányiová, Ivana Regešová a Zuzana Gamboa. V rolích moderátorů se představili Eva Hecko Perkausová a Adam Bardy.