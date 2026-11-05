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Bianca Censori vyrazila na přehlídku s nevlastní dcerou. Sama upoutala dekoltem

Autor:
  12:51
Bianca Censori přišla na Westovu přehlídku ruku v ruce s nevlastní dcerou North.

Bianca Censori přišla na Westovu přehlídku ruku v ruce s nevlastní dcerou North. | foto: Profimedia.cz

Kanye West se svými čtyřmi dětmi - třináctiletou North, desetiletým Saintem,...
Bianca Censori rozepnula overal až k podbřišku.
Třináctiletá North už svou nevlastní matku přerostla.
Kanye West a Bianca Censori při odchodu z klubu The Living Room v Los Angeles.
41 fotografií
Manželka Kanyeho Westa Bianca Censori ukázala na přehlídce jeho značky Yeezy, že má dobrý vztah s nevlastní dcerou North. Chodily ruku v ruce, smály se spolu a akci si užily. Vnadná macecha byla nezvykle zahalená. Neprůsvitný overal si alespoň rozepnula, aby nepřišla o pozornost okolí.

Třináctiletá dcera Kim Kardashianové a Kanyeho Westa North upoutala na otcově přehlídce především svými modrými vlasy a čočkami stejné barvy. Jinak byla zahalená v černém kabátě až po bradu a vedle své macechy působila mohutným dojmem.

Censori vyrazila do klubu jen v síti bez podprsenky. Chodila s rukou přes prsa

Bianca Censori zvolila pro tuto příležitost světlý overal, který si rozepla a svět tak mohl spatřit její výstřih až pod pupek. Musela si jej přidržovat, aby nevykouklo, co nemá. Ačkoli v jejím případě by to pro veřejnost nebylo nic nového. Censori ráda vystavuje svou nahotu ve zcela průsvitných modelech.

Westa přišly na přehlídku podpořit všechny děti, které má s Kim Kardashianovou – desetiletý Saint, osmiletá Chicago a sedmiletý Psalm. Kim nedávno přiznala, že má pro čtyři děti pět chův a trochu se obává jejich působení na veřejnosti. Sama je přitom zapojuje do své reality show.

Bianca Censori přišla na Westovu přehlídku ruku v ruce s nevlastní dcerou North.
Kanye West se svými čtyřmi dětmi - třináctiletou North, desetiletým Saintem, osmiletou Chicago a sedmiletým Psalmem.
Bianca Censori rozepnula overal až k podbřišku.
Třináctiletá North už svou nevlastní matku přerostla.
41 fotografií

Módní přehlídka, kterou West nazval Sezóna 01, představuje oživení značky po čtyřleté pauze. Konala se v jejím kamenném obchodě v Los Angeles. West se snaží oživit svou image poté, co v lednu prohlásil, že jeho někdejší urážlivá prohlášení a bizarní chování byly důsledkem nesprávně léčené bipolární poruchy způsobené nediagnostikovaným traumatickým poraněním mozku, které utrpěl před lety.

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Bianca Censori vyrazila na přehlídku s nevlastní dcerou. Sama upoutala dekoltem

Bianca Censori přišla na Westovu přehlídku ruku v ruce s nevlastní dcerou North.

Manželka Kanyeho Westa Bianca Censori ukázala na přehlídce jeho značky Yeezy, že má dobrý vztah s nevlastní dcerou North. Chodily ruku v ruce, smály se spolu a akci si užily. Vnadná macecha byla...

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