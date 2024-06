Jako by vás někdo škrtil, říká o syndromu ztuhlosti nemocná Céline Dion

Kanadská zpěvačka o své nemoci a každodenních problémech natočila dokument I Am: Céline Dion. V něm chce fanouškům přiblížit, co nemoc způsobuje a jak se s tím vyrovnat.

„Je to, jako by vás někdo škrtil,“ odpověděla Céline Dion na otázku novinářky Hody Kotbové, jaké to je s touto nemocí zpívat.

„Mám křeče v břiše, páteři i v žebrech. Když natáhnu nohy, zůstanou zaseknuté v jedné poloze. Nebo když vařím, vaření miluju, moje prsty, moje ruce, zaseknou se. I moje nohy, je to jako křeč, kterou nemůžete uvolnit. Jednou se mi stalo, že jsem si zlomila žebra. Když je stav hodně vážný, může lámat kosti.“

Céline Dion v pořadu Today televize NBC News (10. června 2024)

Zpěvačka nemocí trpí už sedmnáct let, ale nevěděla, co je špatně a měla strach. Občas přišla o hlas, tělo selhávalo, zakopávala a padala. Trpěla bolestí, kterou skrývala před svými fanoušky.

Její manžel René Angelil totiž měl vlastní zdravotní problémy, v roce 2016 zemřel na rakovinu hrdla. Po jeho smrti Dion podle svých slov měla problém udržet rovnováhu mezi výchovou dětí, nemocí a kariérou.

„Musela jsem se skrývat, musela jsem se snažit být hrdinkou, přitom jsem cítila, jak mě moje tělo opouští. Držela jsem se svých snů. Lhát pro mě bylo příliš. Lhát lidem, kteří mě dostali tam, kde jsem dnes, už jsem to nedokázala. Neříkat pravdu bylo moc těžké,“ zavzpomínala v pořadu Today.

Kanadská zpěvačka bojuje s vzácným autoimunitním onemocněním. Disociativní porucha hybnosti se projevuje ztuhlostí končetin a trupu a svalovými křečemi.

Nevím, kdy se vrátím ke koncertům

Patří k ní i časté pády nebo kompletní ztráta hybnosti. Stiff-Person Syndrome mění pacienty v „lidské sochy“. Kvůli nemoci loni v únoru oznámila fanouškům, že bude muset přestat s koncertováním.

„Kdy se vrátím k živému vystupování? Na to opravdu neznám odpověď. Už čtyři roky si říkám, že se nejspíš už nikdy nevrátím. Pak jsou dny, kdy cítím, že jsem připravená. A pár týdnů později zase vůbec ne. Za svého současného stavu nejsem schopna říct konkrétní termín. Nevím. Moje tělo mi to řekne samo,“ svěřila se před pár týdny pro francouzskou edici magazínu Vogue.