Celine Dion se vrátila na pódia. Příznaky nemoci cítila 17 let před diagnózou

Zpěvačce v roce 2022 diagnostikovali syndrom ztuhlého člověka, příznaky nemoci však pociťovala již dlouho před tím. Nyní se autorka hitu My Heart Will Go On svěřila, jak těžký boj s nemocí ovlivnil její kariéru, život i návrat na pódia.
Celine Dion se o vzácném neurologickém onemocnění rozpovídala v rozhovoru pro časopis Harper’s Bazaar a prozradila, jaký vliv mělo na její kariéru. Příznaky vzácného neurologického onemocnění podle svých slov pociťovala 17 let, než jí lékaři v roce 2022 stanovili diagnózu.
Dlouho netušila, co se s ní děje. Když kvůli zdravotním problémům nemohla vystupovat, zrušená vystoupení nejčastěji přisuzovala zánětům dutin nebo kašli. Ve skutečnosti ale její stav postupně nabíral na vážnosti. Někdy měla tak silné bolesti, že sotva chodila a pomáhaly jí vysoké dávky Valia.
V prosinci 2022 veřejně oznámila, že trpí syndromem ztuhlého člověka, který může způsobovat ztuhlost svalů a bolestivé křeče. Sama však zdůraznila, že to nerada označuje za nemoc. V posledních letech vystoupila s mikrofonem pouze při zahájení pařížské olympiády v červenci 2024.
Od stanovení diagnózy podstoupila rozsáhlou léčbu, která zahrnovala léky, fyzioterapii, hlasovou terapii a imunoterapii.
Svůj boj s nemocí ukázala i v dokumentu z roku 2024 I Am: Celine Dion. Přiznala, že ukazovat zranitelné okamžiky života veřejnosti pro ni bylo nepříjemné. Zároveň ale cítila, že fanoušci, kteří ji desítky let podporovali, si zaslouží vysvětlení.
„Zaplatili za lístky. Kupovali si moje desky. Dopřáli mi ten luxus. Takže to nejmenší, co pro ně můžu udělat, je říct jim, že jsem naživu,“ vysvětlila.
Dion se nyní snaží znovu nabrat sílu a získat kontrolu nad svým tělem. Chodí třikrát týdně na 90minutové lekce pilates, dvakrát týdně balet a připravuje se tak na návrat na pódia.
Teď se navíc vrací na pódia a to v rámci pětitýdenní série vystoupení v Paříži. „Letos dostávám ten nejlepší narozeninový dárek svého života. Dostávám šanci vás vidět, vystupovat pro vás. Už je to tak dlouho, chtěla bych jim nabídnout něco, čím bych ukázala, jak moc mi chyběli,“ prohlásila.
Po letech zdravotních problémů se chce soustředit především na přítomnost. „Místo abyste zpochybňovali život, můžete ho žít? Takže já svůj život žiju, holka. Já ten život žiju,“ ukončila Dion.