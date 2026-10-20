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Céline Dion má vlastní Barbie. Připomíná Titanic a Oscary

  5:30
Nedávno se ve velkém stylu vrátila na pódia po dlouhé zdravotní pauze a teď se Céline Dion dočkala zvláštní pocty. Společnost Mattel podle ní vyrobila novou panenku Barbie. Má na sobě stejné šaty a šperk, jako měla Céline Dion při vystoupení na předávání Oscarů v roce 1998. Tehdy zazpívala My Heart Will Go On z filmu Titanic, který dostal celkem 11 Oscarů.

Kanadská zpěvačka na sobě tehdy měla tmavomodré šaty s dlouhými rukávy a modrý náhrdelník, který připomínal šperk z filmového hitu. Filmová postava Rose, kterou ve snímku režiséra Jamese Camerona z roku 1997 hraje Kate Winsletová, dostane šperk nazvaný Srdce oceánu jako zásnubní dar. Náhrdelník má na sobě, když se nechá portrétovat nahá. A právě kvůli náhrdelníku se ve filmu spustí na dno k vraku expedice, která chce šperk najít.

„Je pro mě skutečnou ctí stát se součástí odkazu Barbie prostřednictvím panenky inspirované jedním z nejvýznamnějších okamžiků mé kariéry. Doufám, že tato panenka každého inspiruje k tomu, aby se sebevědomě vyjadřoval, šel za svými sny a věřil v sílu vlastního hlasu,“ uvedla Céline Dion.

Céline Dion během přehlídky Le Défilé L’Oréal Paris „Express Your Worth“, která byla součástí programu Paris Fashion Weeku 2026. (Foto: Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)
Panenka Barbie podle Céline Dion
Podoba panenky Barbie Signature Céline Dion vychází z jednoho z nejpamátnějších módních momentů zpěvaččiny kariéry. Inspirací se stal její outfit z předávání hudebních cen v roce 1998, při němž vystoupila s hitem „My Heart Will Go On“. (19. října 2026)
Panenka Barbie podle Céline Dion
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Kanadská popstar tak navazuje na další zpěvačky, jejichž podobu už Barbie získala, například Mariah Carey či Tinu Turner.

Céline Dion se letos v září vrátila na pódia po delší pauze. V roce 2022 jí lékaři diagnostikovali syndrom ztuhlého člověka. Kvůli tomu musela zrušit světové turné a stáhla se z veřejného života. Nemoc jí způsobovala ztuhlost svalů a bolestivé křeče. Příznaky však pociťovala již dlouho před tím.

Celine Dion se vrátila na pódia. Příznaky nemoci cítila 17 let před diagnózou

Při zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Paříži 26. července 2024 sice z Eiffelovy věže zazpívala píseň Édith Piaf Hymne à l’amour, ale až koncert z 12. září 2026 se dá označit za návrat na pódia.

V Plenitude Areně v Nanterre západně od Paříže zazpívala 25 písní během dvou hodin a 15 minut. „Slíbila jsem, že se vrátím na pódium. Tak tady jsem, zpívám pro vás a zpívám pro sebe, zpívám živě!“ slíbila fanouškům.

Série vystoupení v Paříži a okolí zahrnuje 16 koncertů během pěti týdnů na podzim 2026 a dalších deset v květnu 2027.

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