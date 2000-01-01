Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i červeném koberci bez spodního prádla. Mezi ženy, které na veřejnosti rády předvádějí svá ňadra, patří například herečka Jennifer Anistonová, dcera Johnnyho Deppa, Kardashianky a sestry modelky Gigi a Bella Hadidovy.
Autor: koláž iDNES.cz
Bianca Censori pobuřovala v síťovaném topu bez podprsenky na trzích na Mallorce. (květen 2025)
Autor: YouTube
Jennifer Anistonová se vyžívá v nošení triček, pod kterými se jí rýsují bradavky. Prý si je nechává dokonce i speciálně šít.
Autor: Profimedia.cz
Režisérka a herečka Olivia Wilde na přehlídce módní značky Saint Laurent, podzim – zima 2024
Autor: Profimedia.cz
Dcera Johnnyho Deppa a Vanesy Paradis: Lilly Rose Deppová se bez podprsenky ukazuje pravidelně.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Elle Fanningová v bílém tričku bez podprsenky a šortkách na nákupech v Beverly Hills
Autor: Profimedia.cz
Leni: Dcera Heidi Klumové potěšila fanoušky fotkami v průsvitných šatech bez podprsenky (květen 2023).
Autor: Profimedia.cz
Anife Vyskočilová si vyšla bez podprsenky.
Autor: Tilen Vajt
Herečka Florence Pugh ukázala téměř vše na oscarové party magazínu Vanity Fair.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Daphne Groeneveldová po přehlídce francouzského návrháře Jean Paul Gaultiera v Paříži v černém tílku bez podprsenky
Autor: Profimedia.cz
Sarah Marshallová vyrazila bez podprsenky a volné sáčko odhalilo její bradavky.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rita Ora zamířila na představení v Londýně v černém oblečení s průsvitným topem bez podprsenky.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rihanna si pod koženou bundu oblékla jen průhledné černé tílko a předvedla tak piercing v bradavkách.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Suki Waterhouse v mátových šatech Valentino na Serpentine Gallery Party v londýnských zahradách
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka a herečka Selena Gomezová na procházce New Yorkem v bílém průsvitném topu bez podprsenky a šortkách
Autor: Profimedia.cz
Slavné ženy, které rády chodí bez podprsenky. Patří mezi ně i Hejdová, Decastelo a Rolins
Autor: koláž iDNES.cz
Topmodelka Gigi Hadidová: fotografové ji ve stylovém outfitu bez podprsenky nachytali při procházce v ulicích New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Bianca Censori vyrazila na zmrzlinu do ulic Mallorky v síťovaném topu bez podprsenky. (květen 2025)
Autor: YouTube
Bianca Censori pobuřovala místní v síťovaném topu bez podprsenky na trzích na Mallorce. (květen 2025)
Autor: YouTube
Americká modelka Joanna Krupa na nákupech v Beverly Hills v jednoduchém sexy modelu bez podprsenky.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Victoria Clay se proslavila účastí v soutěži Britain’s Next Top Model, ale také charakteristickým stylem oblékání. Nebojí se velkých dekoltů, ale ani netradičních průstřihů, bez podprsenky se klidně obejde.
Autor: Profimedia.cz
Kourtney Kardashianová má údajně také ňadra vylepšená silikonovými implantáty a ráda chodí bez podprsenky.
Autor: Profimedia.cz
Podprsenku Kim Kardashianová klidně vynechá i na červeném koberci. Třeba jako na předávání módních cen CFDA, kam dorazila v krátkém topu a dlouhé sukni z dílny designéra Ricka Owense.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Amber Heard zvolila pod průsvitné tílko variantu bez podprsenky.
Autor: Profimedia.cz
I Alice Jandová si vyšla bez podprsenky.
Autor: Pavel Dvořák
Bella Hadidová se v krátkém topu bez podprsenky ukázala před přehlídkou značky Versace na milánském týdnu módy.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Kate Hudsonová na předávání cen magazínu Glamour v Londýně v metalických rudých šatech značky J. Mendel
Autor: Profimedia.cz
Modelka Kaia Gerberová bez podprsenky chodí běžně. Říká, že nemá velká prsa, takže podprsenku ani nepotřebuje.
Autor: Profimedia.cz
Kim Kardashianovou módní pravidla a konvence nikdy moc nezajímaly a od té doby, co jí se stylingem pomáhá manžel Kanye West, je o to odvážnější. Vyjít si v poloprůsvitném topu bez podprsenky je pro ni v podstatě denní chleba.
Autor: Profimedia.cz
Bez podprsenky jsme v minulosti mohli topmodelku Kate Mossovou vídat častěji než kteroukoliv jinou celebritu.
Autor: Profimedia.cz
Kate Mossová se během své kariéry svlékla mnohokrát, a to jak na mole, tak i před fotoaparátem. Bez podprsenky se objevila třeba na přehlídce Vivienne Westwoodové.
Autor: Profimedia.cz
Blogerka Kristina Bazanová v černém krátkém overalu dorazila na přehlídku Atelier Versace v Paříži.
Autor: Profimedia.cz
Emily Ratajkowski v dvoudílném letním modelu. Známá kráska si vyrazila bez podprsenky a knoflíčky na sukni rozepla nebezpečně vysoko.
Autor: Profimedia.cz
Připravte se na pořádně žhavou galerii!
Autor: Instagram
Na víno s kamarádkami vyrazila Ashley Jamesová známá z britské mutace reality show Big Brother. Vnady předvedla v přiléhavém khaki topu – podprsenku v duchu posledních trendů nechala ve skříni.
Autor: Profimedia.cz
Sharon Stone chodí ráda bez podprsenky a to jak ve volném čase, tak i na večírky.
Autor: Profimedia.cz
Volné tričko, tepláky a žádná podprsenka. Tak si pohodlný volnočasový model představuje kdekdo, málokdo ho ovšem dokáže proměnit v tak stylovou záležitost jako herečka Kristen Stewartová.
Autor: Profimedia.cz
Demi Moore si vyrazila bez podprsenky. Pod tričkem se jí rýsuje díky plastické operaci pevné poprsí.
Autor: Profimedia.cz
Křivky modelky Charlotte McKinneyové její obdivovatelé dobře znají z pánských časopisů. Na rande v Malibu je schovala pod pruhovaný top, ale podprsenku i tentokrát nechala doma.
Autor: Profimedia.cz
Odvaha na červeném koberci nechybí ani Kendall Jennerové. Modelka poutala pozornost i na večírku značky Chopard v rámci festivalu v Cannes. Pod transparentní minišaty si vzala pouze kalhotky v tělové barvě.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Denisa Nesvačilová dorazila v minulosti na tiskovou konferenci podzimního schématu České televize bez podprsenky.
Autor: Pavel Dvořák, Tilen Vajt
Rihanna na předávání módních cen CFDA oblékla své dosud nejodvážnější šaty. Róbu ze síťoviny poseté 230 000 křišťály Swarovski vytvořil designér Adam Selman. „Chtěl jsem ukázat čistou krásu ženského těla,“ řekl pro deník DailyMail.
Autor: Reuters
Rihanna ve své provokativní třpytivé róbě v roce 2014. Tehdy bylo hnutí za osvobození bradavek teprve v plenkách a zpěvačka tak způsobila pořádné pozdvižení.
Autor: Profimedia.cz
Miley Cyrus se toho nebojí, po městě chodí bez podprsenky a v minisukni.
Autor: Instagram, Profimedia.cz
K Rihanně už odhalování tak nějak patří. Barbadoská kráska chodila v minulosti nakupovat jen v plavkách, ráda vystavuje detaily svého těla na internet a bulvární deníky jsou plné fotek, na nichž je spíš neoblečená než oblečená. Průsvitný svetřík bez podprsenky byl tak v jejím případě spíš decentním kouskem.
Autor: Profimedia.cz
Andrea Verešová na Facebooku na jedné z fotek ukázala, jak je skvělá cukrářka, předvedla svou dokonalou postavu bez podprsenky a ještě udělala reklamu na vodu.
Autor: Facebook.com
Kim Kardashianová v kalhotovém kostýmu Givenchy v Paříži na večírku bývalé šéfredaktorky Vogue Carine Roitfeldové
Autor: Profimedia.cz
Herečka Anna Kendricková v černém kalhotovém kostýmu na předávání cen Grammy v Los Angeles
Autor: Profimedia.cz
Herečka Julianne Moore na předávání filmových cen BAFTA v Londýně v rudých šatech od Toma Forda
Autor: Profimedia.cz
Těhotná modelka Kristýna Schicková na Českém plese v šatech bez podprsenky. Do očí se jí tehdy hosté asi příliš nedívali.
Autor: Pavel Dvořák/Tilen Vajt
U topu bez jednoho ramínka je vždy lepší vyrazit si bez podprsenky. Kendall Jenner to dobře ví.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Anistonová v červeném kalhotovém kostýmu Gucci na předávání cen filmových kritiků Critics' Choice Movie Awards
Autor: Profimedia.cz
Dcera Bruce Willise - Scout Willisová - vyrazila v roce 2014 na nákupy v New Yorku s odhalenými ňadry. Podpořila tak kampaň Free The Nipple.
Autor: Profimedia.cz
Poté, co Twitter stáhl snímky Scout Willisové, vyrazily aktivistky z hnutí Free the Nipple do ulic New Yorku. Samozřejmě bez trička. Na snímku jsou dvě ze zakladatelek hnutí: Sarah Beth Schalková (vlevo) a Lina Esco.
Autor: archiv iDNES.cz, Profimedia.cz
Zvolit průhledný model a zalepit si bradavky je podle módních kritiků absolutní faux pas. „Když na to nemáte odvahu, nenoste to,“ vzkazují. Zpěvačka Juju Bae si z kritiky ovšem nic nedělá.
Autor: Profimedia.cz
Nejodvážněji pojala svůj „večerní model“ na akci Free the Nipple zpěvačka Julia Price. Její bradavky nezakrývalo nic jiného než dva prameny vlasů.
Autor: Profimedia.cz
Ruku v ruce, večer, po setmění. Kolečko v hnědé bundě, Aneta v oversized kostýmu bez podprsenky.
Autor: Expres.cz
Přehlídka návrhářky Vandy Jandy odhalila modelkám i bradavky
Autor: Pavel Dvořák
Nahé šaty jsou kartou, na kterou často sází módní dům Valentino. Model pochází z letošní kolekce představené v Miláně.
Autor: Profimedia.cz
Nahé šaty v podání značky Didu, která měla svou přehlídku na letošním týdnu módy v Paříži.
Autor: Profimedia.cz
Model značky Proenza Schouler na jaro a léto letošního roku. I on by se měl nosit bez podprsenky.
Autor: Profimedia.cz
Anife Vyskočilová si vyšla bez podprsenky.
Autor: Tilen Vajt
Christopher Lloyd, Bob Odenkirk a Sharon Stone v Los Angeles na premiéře filmu Nikdo 2 (11. srpna 2025)
Autor: AP
Ornella Koktová propaguje své produkty na Instagramu. (únor 2025)
Autor: Instagram @boobee_czsk
Vyletněná Ornella se svlékla na poli.
Autor: Instagram
Ňadra si kryla slamákem.
Autor: Instagram
Ukazovat bradavky je prý „in“.
Autor: koláž iDNES.cz
VERONIKA ARICHTEVA. Co se může stát, když zveřejníte takovou fotku?
Autor: IG @veronikaarichtev
Nikol Moravcová si přelepila prsa
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Emma má prsa a ráda je ukáže. A ostatní baví se na ně koukat.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Modelka Chrissy Teigenová měla v mládí pocit, že bez silikonových ňader nemá šanci v USA uspět. Nechala si tedy prsa zvětšit. Nakonec si je musela nechat vyjmout ze zdravotních důvodů. „Měla jsem bolesti zad, nemohla jsem spát na břichu a nemohla jsem si koupit oblečení mé skutečné velikosti. Velká ňadra ke mně nepasovala a jsem ráda, že jsem se s nimi rozloučila,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová představila speciální podprsenku s bradavkami. Prý je to skvělá volba pro všechny ženy, které chtějí mít díky podprsence větší prsa, ale zároveň vypadat, jako kdyby podprsenku neměly. Kardashianová si myslí, že je v tomto směru „díra“ na trhu.
Autor: SKIMS
Andrea Bezděková a její „nová“ prsa
Autor: Instagram
Některé vip krásky nebyly spokojené s velikostí svých ňader, nechaly si tedy prsa zvětšit silikonovými implantáty.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka a režisérka Olivia Wilde ukazuje celému světu, že osvobození bradavek se rozhodně netýká jen mladých, čili generace Z.
Autor: Profimedia.cz
Podobné šaty by se měly nosit letošní podzim a zimu. Alespoň podle návrhářů značky Aadnevik.
Autor: Profimedia.cz
V knize neologismů Hacknutá čeština (2018) se uvádí, že jedním z oblíbených nových slov současné mládeže jsou „čvančary“. Označuje „velká prsa“. Podle herečky Jitky Čvančarové, jež má nepřehlédnutelný dekolt.
Autor: Dan Materna, MAFRA