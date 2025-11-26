Populární americký seriál Stranger Things se nyní uzavírá po skoro deseti letech.
První díly závěrečné páté série stanice Netflix vypustí do éteru 26. listopadu večer amerického času, v Česku to bude ve dvě hodiny ráno 27. listopadu 2025.
Vyvrcholení páté série přijde až na Nový rok.
|1. část, díly 1-4
|čtvrtek 27. listopadu
|2:00 SEČ
|2. část, díly 5-7
|pátek 26. prosince
|2:00 SEČ
|Velké finále, 8. díl
|čtvrtek 1. ledna
|2:00 SEČ
Jednotlivé epizody budou velmi pravděpodobně delší než dříve. Russ Duffer z bratrské dvojice tvůrců před pěti týdny na svém instagramovém účtu zveřejnil video, na kterém jsou vidět stopáže. První díl má hodinu a 8 minut, druhý 54 minut, třetí díl hodinu a 6 minut a čtvrtá epizoda hodinu a 23 minut. Není však jasné, jestli nešlo o nějaký průběžný stav, který ještě doznal úprav.
Seriál, vzešlý z fantazie dvojčat Matta a Rosse Dufferových, zaujal dokonale propracovanou mytologií, skvěle zachycenou atmosférou osmdesátých let, mnoha popkulturními odkazy a především silnými postavami, což jde ruku v ruce s jejich hereckými představiteli.
Dufferovi pomohli odstartovat kariéru Millie Bobby Brownové, představitelce El, Finnu Wolfhardovi, který hraje Mikea Wheelera, Sadie Sinkové (Maxine), Maye Hawkeové coby Robin a dalších, nemluvě o comebacku Winony Ryderové a Seana Astina. A nebo Paula Raisera, pro mnohé hvězdy sitcomu Jsem do tebe blázen, ale pro kované fanoušky sci-fi především představitele Cartera Burkeho z Vetřelců.
Stranger Things se dostal v 93 zemích světa do žebříčku deseti nejsledovanějších pořadů na Netflixu a čtvrtá sezona byla prvním anglicky mluveným seriálem, který překročil jednu miliardu hodin streamování na této platformě.
Jeho úspěch nezměnil jen představitele hlavní rolí, ale také samotné tvůrce, tedy dvojčata Dufferova. V roce 2016 šlo o málo známé tvůrce, kteří za sebou měli několik krátkometrážních počinů, sci-fi horor Strach z nákazy, který vyprodukovali pro Netflix, a byli součástí scenáristického týmu seriálu Městečko Pines, na němž se jako jeden z režisérů podílel M. Night Shyamalan.
|
Finále Stranger Things tajili i před námi. Nikdo netušil, co přijde, říkají hvězdy seriálu
Dnes jsou z nich renomovaní tvůrci, stvořitelé něčeho, čemu se pozvolna začíná říkat Stranger Things Universe, navíc s čtyřletou smlouvou na filmy a televizní projekty u společnosti Paramount Global/Skydance.
Nicméně definitivní loučení se světem Stranger Things se nekoná, s Netflixem budou spolupracovat na dalších projektech. V jednání je animovaný spin-off Stranger Things: Tales From ‘85, který by měl dějově navazovat na události druhé řady.
V první polovině roku 2026 Netflix uvede seriály The Borroughs a Something Very Bad Is Going to Happen, na nichž se Dufferovi podíleli jako výkonní producenti a z tohoto postu by se v případě úspěchu podíleli i na případných dalších řadách.
Stranger Things
je mysteriózní sci-fi série streamovací služby Netflix zasazená do amerického maloměsta 80. let, kde se parta dětí snaží odhalit pravdu o zmizení kamaráda a narazí přitom na tajné vládní experimenty, dívku se zvláštními schopnostmi a svět plný monster.
Seriál bratří Dufferových kombinuje horor, napětí i humor a svou atmosférou vzdává hold tvorbě Stevena Spielberga, Johna Carpentera i Stephena Kinga. Od premiéry v roce 2016 se stal jedním z největších fenoménů Netflixu. Seriál získal 12 ocenění Emmy a obdržel i čtyři nominace na Zlatý glóbus.