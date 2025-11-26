Stranger Things už v noci, čekání zkrátí kouzelné video. Jak se změnily slavné děti

Petra Škraňková
Jindřich Göth
,
  14:30
Je to bezesporu jeden z největších seriálových fenoménů současnosti. Stranger Things měly premiéru v USA v roce 2016, v Česku se příběhu z městečka Hawkins dostalo velké pozornosti v roce 2019, kdy mu Netflix opatřil český dabing. Hlavní pětici dětských herců bylo při natáčení 11 až 14 let. Jak vypadají dnes?

Populární americký seriál Stranger Things se nyní uzavírá po skoro deseti letech.

První díly závěrečné páté série stanice Netflix vypustí do éteru 26. listopadu večer amerického času, v Česku to bude ve dvě hodiny ráno 27. listopadu 2025.

Vyvrcholení páté série přijde až na Nový rok.

Stranger Things 5 v Česku
1. část, díly 1-4čtvrtek 27. listopadu2:00 SEČ
2. část, díly 5-7pátek 26. prosince2:00 SEČ
Velké finále, 8. dílčtvrtek 1. ledna2:00 SEČ

Jednotlivé epizody budou velmi pravděpodobně delší než dříve. Russ Duffer z bratrské dvojice tvůrců před pěti týdny na svém instagramovém účtu zveřejnil video, na kterém jsou vidět stopáže. První díl má hodinu a 8 minut, druhý 54 minut, třetí díl hodinu a 6 minut a čtvrtá epizoda hodinu a 23 minut. Není však jasné, jestli nešlo o nějaký průběžný stav, který ještě doznal úprav.

Seriál, vzešlý z fantazie dvojčat Matta a Rosse Dufferových, zaujal dokonale propracovanou mytologií, skvěle zachycenou atmosférou osmdesátých let, mnoha popkulturními odkazy a především silnými postavami, což jde ruku v ruce s jejich hereckými představiteli.

Millie Bobby Brown v roli Eleven a Finn Wolfhard jako Mike Wheeler ve Stranger Things 5
Sadie Sink jako Max Mayfieldová a Caleb McLaughlin jako Lucas Sinclair ve Stranger Things 5
Winona Ryderová jako Joyce Byersová ve Stranger Things 5
Charlie Heaton v roli Jonathana Byerse a Natalia Dyerová jako Nancy Wheelerová ve Stranger Things 5


Dufferovi pomohli odstartovat kariéru Millie Bobby Brownové, představitelce El, Finnu Wolfhardovi, který hraje Mikea Wheelera, Sadie Sinkové (Maxine), Maye Hawkeové coby Robin a dalších, nemluvě o comebacku Winony Ryderové a Seana Astina. A nebo Paula Raisera, pro mnohé hvězdy sitcomu Jsem do tebe blázen, ale pro kované fanoušky sci-fi především představitele Cartera Burkeho z Vetřelců.

Stranger Things se dostal v 93 zemích světa do žebříčku deseti nejsledovanějších pořadů na Netflixu a čtvrtá sezona byla prvním anglicky mluveným seriálem, který překročil jednu miliardu hodin streamování na této platformě.

Jeho úspěch nezměnil jen představitele hlavní rolí, ale také samotné tvůrce, tedy dvojčata Dufferova. V roce 2016 šlo o málo známé tvůrce, kteří za sebou měli několik krátkometrážních počinů, sci-fi horor Strach z nákazy, který vyprodukovali pro Netflix, a byli součástí scenáristického týmu seriálu Městečko Pines, na němž se jako jeden z režisérů podílel M. Night Shyamalan.

Finále Stranger Things tajili i před námi. Nikdo netušil, co přijde, říkají hvězdy seriálu

Dnes jsou z nich renomovaní tvůrci, stvořitelé něčeho, čemu se pozvolna začíná říkat Stranger Things Universe, navíc s čtyřletou smlouvou na filmy a televizní projekty u společnosti Paramount Global/Skydance.

Nicméně definitivní loučení se světem Stranger Things se nekoná, s Netflixem budou spolupracovat na dalších projektech. V jednání je animovaný spin-off Stranger Things: Tales From ‘85, který by měl dějově navazovat na události druhé řady.

V první polovině roku 2026 Netflix uvede seriály The Borroughs a Something Very Bad Is Going to Happen, na nichž se Dufferovi podíleli jako výkonní producenti a z tohoto postu by se v případě úspěchu podíleli i na případných dalších řadách.

Stranger Things

je mysteriózní sci-fi série streamovací služby Netflix zasazená do amerického maloměsta 80. let, kde se parta dětí snaží odhalit pravdu o zmizení kamaráda a narazí přitom na tajné vládní experimenty, dívku se zvláštními schopnostmi a svět plný monster.

Seriál bratří Dufferových kombinuje horor, napětí i humor a svou atmosférou vzdává hold tvorbě Stevena Spielberga, Johna Carpentera i Stephena Kinga. Od premiéry v roce 2016 se stal jedním z největších fenoménů Netflixu. Seriál získal 12 ocenění Emmy a obdržel i čtyři nominace na Zlatý glóbus.

