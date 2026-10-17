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Výraz protekční děti je odporný, zastala se svých dětí Catherine Zeta-Jonesová

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  12:00
Carys Zeta Douglasová, Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová (Cannes, 16....

Carys Zeta Douglasová, Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová (Cannes, 16. května 2023) | foto: Reuters

Michael Douglas s dcerou Carys (2026)
Dylan Douglas s přítelkyní Bellou Woody (2026)
Michael Douglas a jeho děti Carys Douglasová a Dylan Douglas v New Yorku (10....
Carys Zeta Douglasová v Palma de Mallorca (3. srpna 2026)
23 fotografií
Herečka Catherine Zeta-Jonesová (56) nesnáší slovo „nepotismus“ označující protekční děti. Její syn Dylan a dcera Carys, které má s hercem Michaelem Douglasem, totiž také zamířily k herectví – a podle ní to nemají lehké. Kariéru si musí vybudovat sami.

Dcera má ambice stát se herečkou, říká Catherine Zeta-Jonesová

„Je pro ně těžké si vybojovat cestu vpřed. Ten hrozný výraz „nepo baby“ je odporný, protože tyhle děti si nevybraly, že se do toho narodí. Hledají si svou vlastní cestu životem,“ řekla herečka novinám The Sunday Times. Zároveň dodala, že pokud by podle ní a jejího muže děti neměly potřebný talent, byli by oni první, kdo by jim doporučil zvolit jinou kariéru.

„Vědí, co to znamená být celebritou. Znají to dobré i špatné, všechny ty stinné stránky a tak dále. Ale jejich vášeň patří herectví jako řemeslu a absolvovali snad všechny divadelní tábory. Moje děti jezdily každý rok na letní tábor, na divadelní tábor s dětmi z Broadwaye, a musím říct, že si tam vedly opravdu velmi, velmi dobře,“ dodala herečka.

Carys Zeta Douglasová, Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová (Cannes, 16. května 2023)
Michael Douglas s dcerou Carys (2026)
Dylan Douglas s přítelkyní Bellou Woody (2026)
Michael Douglas a jeho děti Carys Douglasová a Dylan Douglas v New Yorku (10. července 2024)
23 fotografií

Dylan Douglas je dnes hercem a moderátorem politického rozhlasového pořadu. Ve filmu debutoval v psychologickém thrilleru I Will Come to You a objeví se také ve snímcích Killing Hitler a Exit to the Guillotine.

Jeho mladší sestra Carys vystudovala film a mezinárodní vztahy na Brownově univerzitě, promovala v roce 2024. Objevila se v několika krátkých filmech a letos dostala hlavní roli v divadelní hře Antona Pavloviče Čechova Racek.

Carys už dříve přiznala, že ji herectví přitahovalo odmalička. „Vyrůstala jsem v divadelním prostředí a herectví jsem na škole nestudovala, ale právě proto jsem ráda, že se pohybuji v tak inspirativním uměleckém prostředí,“ řekla magazínu People. Její matka navíc připomněla, že obě děti od dětství pravidelně navštěvovaly divadelní tábory a herectví se věnovaly z vlastní vášně.

Carys Zeta Douglasová v Palma de Mallorca (3. srpna 2026)

Zeta-Jonesová mezitím pokračuje ve své vlastní kariéře. V posledních letech si získala novou generaci diváků rolí Morticie Addamsové v seriálu z dílny Netflixu Wednesday. Nyní se objeví v hlavní roli nového seriálu Kill Jackie na Prime Video, kde vůbec poprvé po desítkách let využije svůj přirozený velšský přízvuk.

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