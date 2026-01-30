Myslel jsem, že máme čas. Macaulay Culkin oplakává svou filmovou matku

  21:50
Herečka Catherine O’Hara zemřela v pátek ve věku 71 let. Na její úmrtí mezi prvními reagoval její filmový syn z filmu Sám doma Macaulay Culkin.
Catherine O’Hara a Macaulay Culkin (Los Angeles, 1. prosince 2023)

Catherine O’Hara a Macaulay Culkin (Los Angeles, 1. prosince 2023) | foto: Reuters

Catherine O’Hara na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)
Catherine O’Hara a její manžel Bo Welch na cenách Emmy v Los Angeles (14. září...
Catherine O’Hara na cenách Emmy v Los Angeles (15. září 2024)
Catherine O’Hara v Los Angeles (20. března 2025)
„Mami. Myslel jsem, že máme čas,“ napsal Culkin vedle dvou fotografií – jedné z filmu Sám doma a druhé, novější, pořízené po setkání dvojice na Chodníku slávy v Hollywoodu.

Zemřela maminka Kevina ze Sám doma. Herečka Catherine O’Hara se dožila 71 let

„Chtěl jsem víc. Chtěl jsem sedět vedle tebe na židli. Slyšel jsem tě, ale měl jsem ti toho tolik co říct. Miluju tě. Uvidíme se později,“ napsal Culkin, který se se svou filmovou matkou měl setkat na předávání Zlatých glóbů, které proběhlo 11. ledna, protože byla nominována na nejlepší herečku ve vedlejší roli za seriál The Studio a on tam předával cenu za nejlepší scénář. Catherine O’Hara ovšem na předávání nepřišla.

culkamania

Mama.
I thought we had time.

I wanted more.
I wanted to sit in a chair next to you.
I heard you.
But I had so much more to say.

I love you.

I’ll see you later.

30. ledna 2026 v 20:13, příspěvek archivován: 30. ledna 2026 v 21:18
Naposled se objevila ve společnosti v září na předávání cen Emmy. Tehdy překvapila fanoušky pohublým vzhledem, ale rozdávala úsměvy. Příčina úmrtí herečky zatím nebyla zveřejněna, podle listu Daily Mail ale zemřela „po krátké nemoci.“

Vzpomínku herečce věnoval i herec Pedro Pascal, který s ní hrál v seriálu The Last of Us. „Bylo geniální být ti nablízku. Jsem ti navždy vděčný. V mém světě je teď méně světla, ale tento šťastný svět, který tě měl, si tě uchová, navždy. Jedinečná Catherine O’Hara,“ napsal.

Catherine O’Hara na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)

Justin Theroux, který si s ní zahrál ve filmu Beetlejuice Beetlejuice napsal, jak moc mu bude herečka chybět. Vzpomínku jí věnovali i další herci a herečky, kteří se s ní setkali pracovně nebo v soukromí, mezi nimi Ron Howard, Rita Wilsonová nebo manželé Baldwinovi.

pascalispunk

Oh, genius to be near you. Eternally grateful. There is less light in my world, this lucky world that had you, will keep you, always. Always ♥️

The one and ONLY #CatherineOHara

30. ledna 2026 v 19:45, příspěvek archivován: 30. ledna 2026 v 21:22
Herečka Catherine O'Hara zemřela v pátek ve věku 71 let. Na její úmrtí mezi prvními reagoval její filmový syn z filmu Sám doma Macaulay Culkin.

