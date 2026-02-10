Odhalili příčinu úmrtí maminky Kevina ze Sám doma. Nebyla to jen jedna nemoc

  9:48
Příčinou úmrtí kanadské herečky Catherine O’Hara, která zemřela koncem ledna v Los Angeles ve věku 71 let, byla podle lékařské zprávy plicní embolie. Herečka měla také rakovinu, informoval zpravodajský server BBC.
Catherine O’Hara v Los Angeles (20. března 2025)

Catherine O’Hara v Los Angeles (20. března 2025) | foto: AP

Catherine O'Hara ve filmu Sám doma (1990)
Catherine O’Hara a Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)
Catherine O’Hara a John Candy ve filmu Sám doma (1990)
John Heard a Catherine O'Hara ve filmu Sám doma (1990)
Herečku, která byla držitelkou dvou televizních cen Emmy, čeští diváci znají asi nejlépe jako matku dětského hrdiny Kevina z rodinných komedií Sám doma (1990) a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992).

Catherine O’Hara zemřela 30. ledna v nemocnici v Los Angeles. Ve zprávě o prohlídce zemřelé se uvádí, že kromě krevní sraženiny v plicích byl další příčinou jejího úmrtí kolorektální karcinom. S rakovinou se léčila od března loňského roku.

Catherine O’Hara a Macaulay Culkin ve filmu Sám doma z roku 1990 a na odhalení hercovy hvězdy na chodníku slávy v Hollywoodu v prosinci 2023

Herecká kariéra kanadské rodačky začala v 70. letech v torontském improvizačním divadelním souboru Second City. Právě tam poprvé spolupracovala s krajanem a hercem Eugenem Levym, který se stal jejím celoživotním spolupracovníkem a partnerem v seriálu Městečko Schitt’s Creek (2015-2020).

O’Hara, která měla kanadské i americké občanství, byla manželkou výtvarníka a režiséra Bo Welche a matkou synů Matthewa a Luka. Získala dvě ceny Emmy (1982 a 2020), Zlatý glóbus (2020) a desítky dalších ocenění a nominací. Naposledy si zahrála například ve filmu Beetlejuice Beetlejuice (2024) a v seriálu Studio (2025-2026).

Catherine O'Hara v Los Angeles (20. března 2025)

Příčinou úmrtí kanadské herečky Catherine O'Hara, která zemřela koncem ledna v Los Angeles ve věku 71 let, byla podle lékařské zprávy plicní embolie. Herečka měla také rakovinu, informoval...

