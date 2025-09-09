Ve 47 letech první dítě. Bývalá bondgirl Murino se stala maminkou

Herečka příspěvek začala tím, že její čtyři kočky nyní mají nového sourozence. „Illithyia, Hercule, Selené a Leto oznamují narození svého malého bratříčka. Demetrio Tancredi Rigaud Murino, 21. srpna, 18:17. Jejich máma a táta jsou v pořádku a šíleně šťastní z budoucích probdělých nocí!“ napsala na Instagramu Caterina Murino, která dítě porodila ve věku 47 let.
Syna má s francouzským právníkem Edouardem Rigaudem, se kterým tvoří pár od roku 2019. Společně žijí v Paříži. Herečka se už v minulosti svěřila s tím, že má problém otěhotnět. Má za sebou dva potraty a náročnou cestu umělého oplodnění. „Nemít děti je bolest, ne lítost. V šestačtyřiceti si myslím, že ten, kdo rozdává zázraky, na mě zapomněl,“ prohlásila před dvěma lety.
Začátkem tohoto roku prozradila francouzskému magazínu Gala, že se jí podařilo úspěšně otěhotnět díky umělému oplodnění. Pochválila partnera, který ji celou dobu podporoval.
Celé těhotenství se uskutečnilo v pořádku. „Neměla jsem žádnou těhotenskou cukrovku, žádné potíže ani nespavost,“ řekla herečka, která si zahrála také ve filmech Korsický případ (2004) nebo Nemilosrdní (2015).
Známá je hlavně z bondovky Casino Royale z roku 2006, kde hrála po boku Daniela Craiga. Její postava Solange Dimitriosová byla milenkou gangstera.