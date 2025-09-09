Ve 47 letech první dítě. Bývalá bondgirl Murino se stala maminkou

Autor:
  11:31
Italská herečka a modelka Caterina Murino (47) se proslavila jako Bond girl Solange Dimitriosová v bondovce Casino Royale. Na sociální síti se fanouškům pochlubila radostnou novinkou. Oznámila, že se dočkala svého prvního miminka.
Caterina Murino v Miláně (19. ledna 2025)

Caterina Murino v Miláně (19. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Caterina Murino ve filmu Casino Royale (2006)
Caterina Murino (Paříž, 28. září 2015)
Eva Greenová, Daniel Craig, Caterina Murino na prezentaci ve filmu Casino...
Eva Greenová a Daniel Craig ve filmu Casino Royale (2006)
17 fotografií

Herečka příspěvek začala tím, že její čtyři kočky nyní mají nového sourozence. „Illithyia, Hercule, Selené a Leto oznamují narození svého malého bratříčka. Demetrio Tancredi Rigaud Murino, 21. srpna, 18:17. Jejich máma a táta jsou v pořádku a šíleně šťastní z budoucích probdělých nocí!“ napsala na Instagramu Caterina Murino, která dítě porodila ve věku 47 let.

Syna má s francouzským právníkem Edouardem Rigaudem, se kterým tvoří pár od roku 2019. Společně žijí v Paříži. Herečka se už v minulosti svěřila s tím, že má problém otěhotnět. Má za sebou dva potraty a náročnou cestu umělého oplodnění. „Nemít děti je bolest, ne lítost. V šestačtyřiceti si myslím, že ten, kdo rozdává zázraky, na mě zapomněl,“ prohlásila před dvěma lety.

Začátkem tohoto roku prozradila francouzskému magazínu Gala, že se jí podařilo úspěšně otěhotnět díky umělému oplodnění. Pochválila partnera, který ji celou dobu podporoval.

Celé těhotenství se uskutečnilo v pořádku. „Neměla jsem žádnou těhotenskou cukrovku, žádné potíže ani nespavost,“ řekla herečka, která si zahrála také ve filmech Korsický případ (2004) nebo Nemilosrdní (2015).

Známá je hlavně z bondovky Casino Royale z roku 2006, kde hrála po boku Daniela Craiga. Její postava Solange Dimitriosová byla milenkou gangstera.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško

Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné....

Marek Eben s manželkou vyrazili po delší době do společnosti. Jsou spolu 43 let

Marek Eben se po delší době objevil ve společnosti společně se svou partnerkou Markétou Fišerovou. Manželé vyrazili ve čtvrtek večer na premiéru představení Kurios od novocirkusového uskupení Cirque...

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

Dcera Kubelkové poprvé promluvila o rozchodu s Mišíkem. Nelituji ničeho, říká

Modelka Natálie Jirásková promluvila poprvé o rozchodu s Adamem Mišíkem. Dcera Ivy Kubelkové prozradila, že se se zpěvákem rozešli mnohem dříve, než se zpráva dostala na veřejnost. V rozhovoru pro...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Byl pro mě mužský vzor, který mi chyběl, říká Oskar Hes o Janu Nedbalovi

Herce Jana Nedbala a Oskara Hese spojuje silné přátelství. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradili, co jedli, když neměli ani vindru. Zavzpomínali také, jak se jim žilo ve společné...

9. září 2025  13:01

Ve 47 letech první dítě. Bývalá bondgirl Murino se stala maminkou

Italská herečka a modelka Caterina Murino (47) se proslavila jako Bond girl Solange Dimitriosová v bondovce Casino Royale. Na sociální síti se fanouškům pochlubila radostnou novinkou. Oznámila, že se...

9. září 2025  11:31

Adéla Konewka má holčičku. Kvůli nádoru rodila moderátorka o osm týdnů dříve

Moderátorský pár Adéla (28) a Daniel (32) Konewkovi mají dceru. Koncem července se nastávající maminka svěřila s tím, že ji trápí velmi závažné zdravotní potíže. Po konzultaci s mnoha odborníky a...

9. září 2025  9:03

Svůdný i před důchodem. Hugh Grant slaví 65, před dětmi se schovává na záchodě

Vždy lehce rozcuchaný, s úsměvem a naléhavostí v hlase, která stále láme do kolen. Hugh Grant, který se proslavil jako mistr nejistého šarmu, slaví 9. září 65. narozeniny. Stárne elegantně a neustále...

9. září 2025

Focení aktů? Šla bych do toho, dokud to ještě jde, přiznává Inna Puhajková

Byla to její první letošní vyjížďka na kole a skončila po patnácti minutách. Moderátorka Inna Puhajková v centru Prahy uhýbala autu, které ji chtělo předjíždět a hodně zpomalila. Navíc proti ní jela...

9. září 2025

Drogy, rychlá auta a nevázaný sex. Šedesátník Charlie Sheen už seká latinu

Americký herec Charlie Sheen, rodným jménem Carlos Irwin Estévez, se proslavil nejen komediálními rolemi, ale také divokým životem v zákulisí. U příležitosti šedesátých narozenin rozjímá mimo jiné...

9. září 2025

Laďka Něrgešová se po operaci nádoru na mozku vrátila do televize

I když herečka a moderátorka Laďka Něrgešová (49) vyjádřila obavy ze svého návratu na televizní obrazovky, zvládla to skvěle. Po téměř čtyřech měsících opět moderovala primácký pořad ShowTime.

8. září 2025  20:20

Love Island 2025 začíná. „Srdíčka“ bojují o dva miliony v nové vile na novém ostrově

Pátá řada reality show Love Island startuje už dnes. Soutěžící, přezdívaní „srdíčka“, se tentokrát nastěhovali do vily na Tenerife, kde je čeká boj o lásku i hlavní výhru dva miliony korun.

8. září 2025  17:05

Peter Sellers, herec bez vlastní identity. Nevím, kdo nebo co jsem, říkával

Premium

Peter Sellers se proslavil hlavně rolí potrhlého inspektora Clouseaua ve filmech o Růžovém panterovi a ve své době platil za jednoho z nejpřitažlivějších mužů. Říká se, že byl největším britským...

8. září 2025

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

8. září 2025  15:21

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

8. září 2025  10:50

Patrick Schwarzenegger se oženil. Vzal si modelku Abby Championovou

Americký herec Patrick Schwarzenegger (31) a modelka Abby Championová (28) se vzali. „Ano“ si řekli při romantickém obřadu u jezera ve státě Idaho. Herec a jeho partnerka spolu chodí od roku 2015.

8. září 2025  9:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.