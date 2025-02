„Všichni mluví o hnutí MeToo, jako by to bylo už všechno dávno uzavřené, a já si říkám: ‚No, upřímně řečeno, nikdy bohužel vlastně ani nezapustilo kořeny.‘ Lidé se snažili hlasy zneužívaných lidí zdiskreditovat ve chvíli, kdy se teprve začaly dostávat z dlouholetého stínu na světlo. Je pro mě velmi znepokojující, že to nikdy nevzalo skutečně za své,“ zlobí se Cate Blanchettová v rozhovoru pro magazín Porter.

Cate Blanchettová a Matt Damon ve filmu Talentovaný pan Ripley (1999)

Herečka v roce 2018 v rozhovoru pro magazín Variety potvrdila, že i ji sexuálně obtěžoval producent Harvey Weinstein. „Myslím, že jako většina predátorů se zaměřoval hlavně na ty nejzranitelnější. Už od začátku jsem z něj měla špatný pocit,“ prohlásila tehdy hvězda filmu Jasmíniny slzy.

Blanchettová a Weinstein spolupracovali na několika filmech, včetně oscarového snímku Talentovaný pan Ripley. Herečka však v roce 2018 zdůraznila, že s ním nepracovala z vlastní vůle. „Nemyslím si, že by Harvey ještě někdy natáčel filmy a to s kýmkoliv. Jako producent se podílel na mnoha projektech, kde jsem neměla žádné slovo,“ prohlásila.

Navzdory skepsi ohledně změn v Hollywoodu Blanchettová říká, že ji velmi inspiruje nová generace herců. Obdivuje například Marisu Abelovou, se kterou hraje v novém filmu Black Bag, nebo Emmu Corrinovou, se kterou pracuje na divadelní inscenaci Racek.

„Jejich pohled na divadelní scénu i filmová natáčení je naprosto odlišný od pohledu mé generace. Jsem fascinovaná nejen tím, jak svěží jsou jejich názory, ale i jejich technickými schopnostmi – takové dovednosti, jaké mají, jsem si já v jejich věku ani nedokázala představit,“ dodává.