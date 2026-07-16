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James Bond má zůstat bílým mužem, má jasno castingová ředitelka

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Daniel Craig ve filmu Casino Royale (2006)

Daniel Craig ve filmu Casino Royale (2006) | foto: Profimedia.cz

Debbie McWilliamsová v Tokiu (24. října 2014)
Sean Connery jako James Bond ve filmu Srdečné pozdravy z Ruska (1963)
Sean Connery jako James Bond v úvodním filmu série Dr. No (1962)
George Lazenby jako James Bond ve filmu Ve službách Jejího Veličenstva (1969)
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Jednou za čas se vždy vynoří spekulace o tom, kdo by měl v budoucích filmech hrát agenta 007. Castingová ředitelka Debbie McWilliamsová nyní potvrdila, že změna barvy pleti ani pohlaví v plánu není.

Postava Jamese Bonda, napsaná britským námořním důstojníkem a novinářem Ianem Flemingem, má za svou filmovou historii pár neměnných charakteristik – je to muž bílé pleti a pokud možno britského původu. Při úvahách o tom, kdo by měl do budoucna v roli filmového agenta nahradit herce Daniela Craiga, se nicméně občas vynoří spekulace o tom, zda by tentokrát neměla převzít otěže žena či někdo jiné barvy pleti.

Castingová ředitelka Debbie McWilliamsová, která měla na starosti posledních 14 bondovek, však podobným nápadům nefandí. „Ian Fleming tu postavu nějak napsal, a taková má i zůstat. Takový je můj názor,“ prohlásila na pódiu během filmového festivalu v Karlových Varech. „Jiní lidé to můžou vnímat odlišně, ale já nikoliv.“

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Funkci castingové ředitelky pro studio Amazon MGM, které má univerzum Jamese Bonda pod kontrolou, McWilliamsová zastávala až do roku 2025. Odpovědnost za nalezení příštího Bonda tak spadá na castingovou ředitelku Ninu Goldovou a režiséra Denise Villeneuvea.

„Už jsem to říkala vícekrát. Je to částečně o tom, že tato postava operuje s povolením zabíjet. Musíte z ní tedy mít pocit, že je schopná vzít zbraň a zastřelit vás,“ uvedla McWilliamsová, když se jí moderátoři z magazínu Variety ptali, podle čeho vybírala představitele této role doposud.

Pierce Brosnan a Daniel Craig u ní tedy nevyhráli ani tak na základě konkrétních vzhledových rysů; zásadní byla spíše jejich celková uvěřitelnost v této roli.

Titulní strana magazínu Víkend DNES na téma James Bond - Sean Connery
Titulní strana magazínu Víkend DNES na téma James Bond - George Lazenby
Titulní strana magazínu Víkend DNES na téma James Bond - Roger Moore
Titulní strana magazínu Víkend DNES na téma James Bond - Timothy Dalton
Titulní strana magazínu Víkend DNES na téma James Bond - Pierce Brosnan
Titulní strana magazínu Víkend DNES na téma James Bond - Daniel Craig

„Bond musí do jisté míry vyvolávat dojem hrozby. V případě Pierce Brosnana se to úplně říct nedá, ale jeho pojetí je celkově jiné. V jeho případě se hraje na pohlednost a eleganci, a to ostatní k tomu tak nějak patří. S Danielem pak v tomto smyslu přišla změna – je zkrátka o poznání drsnější,“ přibližuje McWilliamsová.

„Nefiguruje tam žádné pevné pravidlo. Herec prostě do té role musí sedět, a to bude každý režisér a každý producent posuzovat jinak. Můžu jen říct, že lze očekávat velkou změnu. A sama si nejsem jistá, jestli na výsledek půjdu do kina. To se v tuto chvíli říct nedá,“ dodává poněkud tajuplně McWilliamsová.

Pierce Brosnan, který hrál Bonda v letech 1994 až 2005, je také přesvědčen o tom, že některé věci by se měnit neměly. „Rozhodně je to chlap. To je za mě jednoznačné,“ prohlásil v rozhovoru z roku 2015. „Podle mě bude i nadále bílým mužem, ale možné je samozřejmě cokoliv. Neexistuje důvod, proč by James Bond nemohl být černoch.“

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Když byl nicméně pro tuto roli zvažován afro-americký herec Idris Elba, sám tuto myšlenku odmítl. „Tohle mi nikdy nepřišlo reálné. Existují důvody, proč je James Bond napsán tak, jak je,“ řekl v rozhovoru pro GQ. „Sice to samozřejmě není úplně realistická postava, ale nevidím důvod dělat jej ‚woke‘. Kulturně by to nesedělo, a nemá cenu snažit se přeučit svět na jiný vkus.“

Svůj názor přihodil i herec George Clooney, který se přimluvil za svého kolegu. Podle něj by ideálním kandidátem mohl být Callum Turner, s nímž v roce 2023 pracoval na historickém dramatu Hrdinové ve člunu. „Doufám, že to bude on. Myslím, že by z něj byl skvělý Bond,“ řekl v rozhovoru pro The Hollywood Reporter. „Je vysoký, pohledný, okouzlující a navíc Brit, takže by do této dole sedl dokonale.“

Neoficiální seznam možných kandidátů čítá také jména jako Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Heughan, Harris Dickinson a řadu dalších; proces hledání nového Bonda nicméně zatím trvá.

Kteří z těchto představitelů James Bonda se vám líbili nejvíce?

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