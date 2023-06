Milenku si zaslouží, říká Mayerová po 51 letech manželství s Kostkou

„Sbírala jsem herce (autogramy – pozn. red.). Kdykoliv přijeli do našeho města herci, sbírala jsem je. Pana Kostku jsem nesbírala, toho jsem jenom obdivovala a milovala jsem ho. Pak jsem ho později potkala naživo. Byl takovej nafoukanej. Bylo to v Gottwaldově, dělala jsem zkoušky na nějaký film, prošli jsme restaurací a tam seděl Kostka ve vojenským, přehlížel mě,“ vzpomíná na víc než půl století starou událost.

„Zdání klame, já ji viděl, měla hezký nohy. Koukal jsem po ní a říkal jsem si: No jo, tohle nikdy nebude. A mám to přes padesát let,“ doplnil svoji ženu Petr Kostka. Ještě chvilku trvalo, než po letmém setkání přeskočila jiskra. „Bylo po představení, hrála jsem Šeherezádu, krásnej muzikál. On to možná ani neviděl, on si přišel o pauze do divadla na decku,“ vzpomíná Mayerová. „Ale kvůli tobě,“ doplnil ji Kostka.

„No a prostě jsme se potkali a bylo. Tam to tak jenom svítilo, pamatuju si to dodnes, bylo to hezké. Pak jsem dělala záskok v Pařížance, takže jsme spolu jezdili na zájezdy, seděli jsme vedle sebe v autě vzadu. Vozil nás na zájezdy pan Hodač, to byl bratr Nataši Gollové, on dělal divadelního řidiče,“ vzpomíná Mayerová. „Říkal: ‚Jednu erotickou zatáčku pro Péťu,‘ a říznul zatáčku,“ doplňuje vzpomínky své ženy Kostka.

„A já jsem pak upekla sekanou, bylo jí nějak hodně. A Petr říkal, že by se snad zastavil na tu sekanou…,“ dodala tečku za příběhem jejich seznámení Carmen Mayerová, která se za Petra Kostku provdala v roce 1972. O čtyři roky později se jim narodila dcera Tereza Kostková. Carmen Mayerová byla předtím už jednou provdaná za herce Maxmiliána Hornyše, s nímž má dceru Kateřinu. Petr Kostka byl zase ženatý s Ingrid Vavrouchovou, s níž má dcery Zuzanu a Helenu.

Po 51 letech šťastného manželství dostal Kostka od své ženy v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zajímavou nabídku. Doporučila mu najít si milenku. „No ano, vždyť si ji zaslouží. Vždyť se podívejte, co se stane za padesát let. Má bábu,“ šokovala Mayerová. „No ale když to máte dovolený, tak vás to nebaví. A já jsem šetrnej,“ odmítl s grácií Petr Kostka.