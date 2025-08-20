Jak vypadá v 53 letech sexy plavčice z Pobřežní hlídky Carmen Electra?

V roce 2014 Carmen Electra během pořadu The Yo Show prozradila, jak přišla ke svému uměleckému jménu. Všechno začalo v době, kdy chodila se zpěvákem Princem.
„Nejdřív jsem přišla na jeho konkurz tanečnic, a on mě nakonec vzal pod svůj label Paisley Park. Když jsem mu zatančila, prohlásil, že prý vypadám jako Electra a měla bych se tak jmenovat,“ vzpomínala. „Připadalo mi to jako jméno pro nějakou superhrdinku. A nakonec mi tak nějak zůstalo.“
Carmen Electra, dnes třiapadesátiletá, se na červeném koberci ve společnosti slavných herců a hereček ukázala před pár dny při premiéře filmu Mezi námi děvčaty 2. V pokračování komedie společně po letech opět září Lindsay Lohanová a Jamie Lee Curtisová.
Koncem roku 2023 upoutala bývalá plavčice Lani McKenzie z Pobřežní hlídky pozornost tím, že podala žádost o oficiální změnu jména na Carmen Electra. Přestože tento umělecký pseudonym používá už od raných 90. let, nově se jej rozhodla stvrdit i právně. Důvod změny neuvedla.
|
Padesátnice Carmen Electra si založila profil na OnlyFans se sexy příspěvky
Za svou kariéru se proslavila zejména jako herečka, ve slavném plážovém seriálu se poprvé objevila v roce 1997. Zůstala však pouze na jednu sérii – jednak proto, že na natáčení přestala mít čas, a také kvůli tomu, že v té době vážně onemocněla její matka.
Diváci si Carmen oblíbili například také v populární komedii Děsnej doják a jejích pokračováních, návratovém snímku Pobřežní hlídka: Havajská noc, v remaku televizního seriálu Starsky a Hutch nebo v komedii American Vampire Story.
V roce 1993 to zkusila i jako zpěvačka – nazpívala debutové studiové album, ale v hudební dráze pak již nepokračovala.
Za její fotky dnes rádi platí i fanoušci na platformě OnlyFans. „Měla jsem pocit, že do tohohle zkrátka musím jít. Konečně si můžu šéfovat sama, aniž by nade mnou někdo stál a říkal mi, co mám dělat nebo co sním a co nesmím odhalovat,“ řekla herečka.
VIDEO: Carmen Electra v seriálu Pobřežní hlídka: