Jsem těhotná, oznámila raperka Cardi B. Čtvrté dítě čeká s hráčem NFL

Zpěvačka a raperka Cardi B (32) oznámila radostnou novinu. S přítelem Stefonem Diggsem (31), hráčem amerického fotbalu za New England Patriots čekají první dítě. Vztah oba veřejně potvrdili letos v červnu. Raperka má už tři potomky s exmanželem, raperem Offsetem.

„Čekám dítě se svým partnerem Stefonem Diggsem,“ potvrdila po spekulacích bulváru Cardi B moderátorce Gayle Kingové v rozhovoru pro televizní pořad CBS Mornings.

„Jsem nadšená. Mám pocit, že mám teď mimořádně dobré období. Cítím se velmi silná a mocná, protože zvládnu udělat spoustu práce – a zároveň přitom vytvářím nový život,“ dodala raperka, vlastním jménem Belcalis Almánzarová.

Dítě by mělo na svět přijít v únoru a bude zpěvaččiným čtvrtým potomkem. S bývalým manželem, raperem Offsetem z tria Migos už má tři děti: dcery Blossom a Kulture a syna jménem Wave. V manželství byl slavný rapový pár od roku 2017 do roku 2023.

Rodačka z New Yorku přiznala, že s oznámením těhotenství vyčkávala, dokud se jí nepodařilo uzavřít pár pracovních smluv. S novinkou se před televizním vystoupením prý ještě nepochlubila ani rodičům.

Vztah s hvězdou NFL Stefonem Diggsem zveřejnila raperka poprvé na Instagramu v červnu letošního roku. V rozhovoru prohlásila, že ji se současným přítelem spojují společné vysoké ambice.

Cardi B byla v těhotenství na plastice zadku. Nevěděla jsem, že čekám dítě, řekla

„Já a můj partner se navzájem hodně podporujeme. Ve svých kariérách jsme na podobné úrovni. Mám pocit, že jsme opravdu skvělý pár, oba jsme nejlepší v tom, co děláme,“ prohlásila.

Doplnila, že jí partner dodává stabilitu a podporuje ji ve chvílích, kdy zpěvačka 19. září vydává své nové album s názvem Am I The Drama? „On mi zkrátka dává pocit bezpečí, sebevědomí a síly,“ vysvětlila.

Vydání nového alba raperku podle jejích slov silně stresuje, nedávno měla dokonce panický záchvat. „Pořád jsem plakala a plakala, protože jsem byla hrozně nervózní kvůli celé kampani k albu… Lidé na mě na sociálních sítích i v tisku hodně útočili,“ řekla s tím že kritika ji občas nutí zpochybňovat vydávání nové hudby.

Hlavní podporu tak zpěvačce momentálně dodává rodina a její přítel, hráč New England Patriots. „Díky němu mám pocit, že můžu dobýt celý svět,“ pochvaluje si Cardi B.

