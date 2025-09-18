Jsem těhotná, oznámila raperka Cardi B. Čtvrté dítě čeká s hráčem NFL

„Čekám dítě se svým partnerem Stefonem Diggsem,“ potvrdila po spekulacích bulváru Cardi B moderátorce Gayle Kingové v rozhovoru pro televizní pořad CBS Mornings.
„Jsem nadšená. Mám pocit, že mám teď mimořádně dobré období. Cítím se velmi silná a mocná, protože zvládnu udělat spoustu práce – a zároveň přitom vytvářím nový život,“ dodala raperka, vlastním jménem Belcalis Almánzarová.
Dítě by mělo na svět přijít v únoru a bude zpěvaččiným čtvrtým potomkem. S bývalým manželem, raperem Offsetem z tria Migos už má tři děti: dcery Blossom a Kulture a syna jménem Wave. V manželství byl slavný rapový pár od roku 2017 do roku 2023.
Rodačka z New Yorku přiznala, že s oznámením těhotenství vyčkávala, dokud se jí nepodařilo uzavřít pár pracovních smluv. S novinkou se před televizním vystoupením prý ještě nepochlubila ani rodičům.
Vztah s hvězdou NFL Stefonem Diggsem zveřejnila raperka poprvé na Instagramu v červnu letošního roku. V rozhovoru prohlásila, že ji se současným přítelem spojují společné vysoké ambice.
|
Cardi B byla v těhotenství na plastice zadku. Nevěděla jsem, že čekám dítě, řekla
„Já a můj partner se navzájem hodně podporujeme. Ve svých kariérách jsme na podobné úrovni. Mám pocit, že jsme opravdu skvělý pár, oba jsme nejlepší v tom, co děláme,“ prohlásila.
Doplnila, že jí partner dodává stabilitu a podporuje ji ve chvílích, kdy zpěvačka 19. září vydává své nové album s názvem Am I The Drama? „On mi zkrátka dává pocit bezpečí, sebevědomí a síly,“ vysvětlila.
Vydání nového alba raperku podle jejích slov silně stresuje, nedávno měla dokonce panický záchvat. „Pořád jsem plakala a plakala, protože jsem byla hrozně nervózní kvůli celé kampani k albu… Lidé na mě na sociálních sítích i v tisku hodně útočili,“ řekla s tím že kritika ji občas nutí zpochybňovat vydávání nové hudby.
Hlavní podporu tak zpěvačce momentálně dodává rodina a její přítel, hráč New England Patriots. „Díky němu mám pocit, že můžu dobýt celý svět,“ pochvaluje si Cardi B.