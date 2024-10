Cardi B byla v těhotenství na plastice zadku. Nevěděla jsem, že čekám dítě, řekla

„V lednu, hned po tom, co jsem natáčela videoklip Like What, jsem šla na operaci. Nechala jsem si vyndat další výplně ze zadku. No a na vyndání výplní ze zadku je potřeba hodně prohlídek. A taky jsem si šla dát do pořádku určité věci s mojí fibrózou...“ svěřila se fanouškům na live streamu na Instagramu.

Rapperka, vlastním jménem Belcalis Marlenis Almánzar vysvětlila, že před zákrokem podstoupila krevní i těhotenské testy, které byly negativní. Sama však měla pocit, že je těhotná, což ji gynekolog potvrdil.

„V březnu... jsem se jedno ráno probudila a v puse jsem měla pachuť mědi. A já si říkala: Panebože. Tohle se mi stává, jen když jsem těhotná,“ vysvětlila. I přes negativní těhotenské testy Cardi B prý „automaticky věděla“, že je těhotná.

Manželé Cardi B a rapper Offset (Beverly Hills, 25. ledna 2020)

V roce 2014 si nechala ve sklepě bytu v Queensu aplikovat výplně do zadku za 800 dolarů. Řekla, že to byla nejšílenější bolest v životě. V prosinci 2022 rapperka přiznala, že „nelegálního“ zákroku lituje a že má už 95 % výplně vyndané. Mladým fanynkám doporučila, aby se podobným zákrokům vyhnuly.

Cardi B se rozvádí s manželem rapperem Offsetem (32) a prozradila, že se s ním letos intimně stýkala zatím jen jednou, na Valentýna. „Rozhodla jsem se mu zavolat. Řekla jsem: Hele, jsem těhotná a tak trochu jsme se tomu smáli, protože to byla prostě strašná náhoda,“ dodala.

Raperka Cardi B s dcerou Kulture (2020)

„Když jsem se podívala na ultrazvuk, bylo tam celé dítě. Nebylo to jako malá fazolka. Bylo to vážně velké dítě. Ale nebudu vám lhát, když jsem viděla ten ultrazvuk a viděla jsem, že je to úplné dítě, viděla jsem deset prstů na nohou a deset prstů na rukou, byla jsem opravdu, opravdu, opravdu dojatá,“ vysvětlila rapperka.

Cardi B přivítala na svět holčičku 12. září. Jméno zatím neprozradila. S manželem Offsetem se vzali v roce 2017. Mají spolu ještě další dvě děti, dceru Kulture (6) a syna Wavea (3).