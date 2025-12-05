Zhotovení speciálního zlatého přívěsku stálo raperku Cardi B tisíc dolarů, v přepočtu tedy přibližně 20 tisíc korun. Šperkařka Juliane Coronová zveřejnila na Instagramu video, v němž ukazuje celý proces vzniku ozdoby.
Záběry začínají modře obarveným pupečníkem, podle informací majitelky firmy Mommy Me Encapsulation byl pupečník vymodelovaný s pomocí vloženého drátu do tvaru srdce a poté ponořený do zlatého chromu.
„Pupeční šňůra je úplně prvním spojením mezi matkou a jejím dítětem, je to životní spojení, které dítě vyživovalo a chránilo po celou dobu těhotenství. Vytvořit tuto celoživotní památku je pro nás vždy velká čest, ale udělat šperk pro Cardi B a její dítě pro nás znamená všechno na světě. Proměnit něco tak významného v předmět, který lze navždy uchovat, to je na naší práci jedna z nejúžasnějších věcí,“ uvedla Coronová.
Šperky z pupečníku se v posledních letech staly oblíbeným památečním předmětem podobně jako například šperky vyrobené s využitím mateřského mléka. Postup jejich výroby je jednoduchý a bezpečný. Základem bývá zcela vyschlý pupeční pahýlek, který se většinou vloží do šperkového lůžka a následně zalije epoxidovou pryskyřicí, což je dvousložkový syntetický materiál – pryskyřice a tvrdidlo po smíchání ztvrdne do pevného, čirého a odolného plastu.
Pryskyřice během 24 až 48 hodin ztvrdne a vytvoří čirý, pevný povrch, který chrání obsah a zároveň umožňuje vytvořit přívěsek, prsten či jiný typ šperku. Část pupečníku je možné ponechat v celku nebo jej rozdělit na menší kousky a doplnit dekoracemi, například třpytkami, sušenými kvítky či zlatými vločkami.
Nejnovější trend mezi maminkami není zdraví ohrožující, přesto je pro mnohé trochu zvláštní. Šperky z pupečníku, respektive z pupečníkového pahýlu, který miminku odpadne několik dnů po porodu, některé maminky ještě „došperkují“ tím, že do vnitřku přívěsku nechají aplikovat i své mateřské mléko.