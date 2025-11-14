Raperka Cardi B je čtyřnásobnou maminkou. Jméno potomka tají

Autor:
  11:47
Zpěvačka a raperka Cardi B (33) je počtvrté maminkou. S hráčem amerického fotbalu z týmu New England Patriots Stefonem Diggsem (31) přivítali na svět prvního společného potomka. Jméno syna zatím neprozradili. Zpěvačka má z předchozího manželství s raperem Offsetem už tři děti.
Cardi B na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025)

Cardi B na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025) | foto: AP

Zpěvačka Cardi B a její podivná kombinace, ve které vyrazila v roce 2017 na...
Rapperka Cardi B sleduje zápas New York Knicks.
Cardi B (2019)
Cardi B na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
35 fotografií

„Můj život byl vždy směsicí různých kapitol a různých období. Moje poslední kapitola byla začátkem nové sezony. Začínat od nuly nikdy není snadné, ale stálo to za to!“ napsala novopečená maminka na Instagramu.

„Přinesla jsem světu novou hudbu a nové album! Do mého života přišlo nové dítě a s ním další důvod, proč být tou nejlepší verzí sebe sama, další důvod, proč milovat sebe víc než cokoli jiného nebo kohokoli jiného, abych mohla svým dětem dál dávat lásku a život, který si zaslouží.“

Cardi B dodala, že už začala s přípravami na turné a dostává do formy své tělo i svou mysl. „Učila jsem se, uzdravila jsem se a miluji ženu, kterou jsem se stala! To pro mě znamená tato nová éra a vstupuji do ní lepší než kdy předtím,“ prohlásila.

Cardi B na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)

Stefon Diggs prozradil pohlaví miminka ještě před porodem. „Je to kluk. To mi stačí. Nemůžu se dočkat, až s ním budu dělat kliky, sedy-lehy a běhat,“ řekl hráč amerického fotbalu pro magazín People na červeném koberci začátkem měsíce.

Raperka těhotenství potvrdila v rozhovoru pro CBS Mornings v září, do té doby si novinu nechávali pro sebe. Cardi B se dle svých slov chtěla svěřit ve správný čas a za svých podmínek. „A také nechcete hned říkat, že jste těhotná. Říkala jsem si: ‚Počkám ještě na pár ultrazvuků. Ať je moje miminko zdravé.‘“

Cardi B na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025)
Zpěvačka Cardi B a její podivná kombinace, ve které vyrazila v roce 2017 na londýnský týden módy. V první řadě ji rozhodně nikdo nepřehlédl.
Rapperka Cardi B sleduje zápas New York Knicks.
Cardi B (2019)
35 fotografií

Raperka má s bývalým manželem raperem Offsetem z tria Migos tři děti: dcery Blossom a Kulture a syna jménem Wave. Manželé byli od roku 2017 do roku 2023. Její současní partner Diggs má už dvě dcery, Novu a Charliee.

Cardi B a Stefon Diggs spolu chodí od října 2024. V květnu 2025 se poprvé společně ukázali na zápase basketbalové NBA mezi Boston Celtics a New York Knicks v newyorské Madison Square Garden. Do té doby se raperka spekulacím o vztahu vyhýbala.

Během své účasti v podcastu On Purpose Jaye Shettyho Cardi B promluvila i o výchově dětí. Novopečená maminka čtyř dětí uvedla, že nechce, aby byly dokonalé, ale aby byly stokrát lepší verzí jí samotné.

Raperka Cardi B s dcerou Kulture (2020)

„Je to disciplína. Musí to v tobě být a musíš být lepší než já. Chci, abys byl lepší než já. Jsou věci, které já nedokážu, ale chci, aby je moje děti dokázaly,“ řekla tehdy.

„Chci, abys byl – ne dokonalý, protože své děti nemůžeš udělat dokonalými a nechci, abys na ně vyvíjel tlak, aby byly dokonalé – ale chci, abys byl stokrát lepší verzí mě, a já ti to vštípím a ty budeš naštvaný a budeš plakat, ale jednoho dne to oceníš, protože si přeji, aby moje děti zažily to, co někdo dal mně, když jsem byl mladší,“ dodala.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

Raperka Cardi B je čtyřnásobnou maminkou. Jméno potomka tají

Cardi B na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025)

Zpěvačka a raperka Cardi B (33) je počtvrté maminkou. S hráčem amerického fotbalu z týmu New England Patriots Stefonem Diggsem (31) přivítali na svět prvního společného potomka. Jméno syna zatím...

14. listopadu 2025  11:47

Nemůžu brát všechno, říká Erika Stárková, která zůstala na dítě sama

Erika Stárková (5. listopadu 2025)

Jeden film - Milion, ve kterém hraje, právě vstoupil do kin a druhý - Šviháci tam doputuje začátkem příštího roku. Oba jsou komediemi, stejně jako byl seriál Most!, který Eriku Stárkovou „udělal“....

14. listopadu 2025  9:42

Pohlreich o oblíbené snídani i ananasu na pizze. Není to úplný průšvih, říká šéfkuchař

S pořadem Ano, šéfe! se na čas odmlčel, teď se Zdeněk Pohlreich vrací s novými...

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich (68) na křtu své nové kuchařky ze série Super jednoduše zdůraznil, že uvařit dobré jídlo nemusí trvat dlouhé hodiny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o italské kuchyni,...

14. listopadu 2025

Rozvod nebude. Zájem a pozornost vyléčí hodně krizí, říká Janečkova Lilia Khousnoutdinova

Manželé Lilia Khousnoutdinová a Karel Janeček (Praha, 30. října 2025)

Lilia Khousnoutdinova promluvila pro iDNES.cz o spekulacích bulváru o jejím rozvodu s miliardářem Karlem Janečkem i o aktivitách, které jí v současnosti zabírají, kromě péče o děti a rodinu, většinu...

14. listopadu 2025

Svou náročnost při hraní se snažím otupit. Vynesla mi i přezdívku, přiznává Orozovič

Premium
Igor Orozovič.Patří k hrstce herců, pro které za podivných časů...

Patří k hrstce herců, pro které za podivných časů koronavirových lockdownů nebyla uzavřená divadla vyloženou profesní a existenční katastrofou. Igor Orozovič si koupil klávesy a začal v žižkovském...

13. listopadu 2025

Začala jsem zase s nikotinem a terapií, přiznala Arichteva měsíc po ztrátě syna

Veronika Arichteva (Praha, 3. června 2025)

Veronika Arichteva (39) a její manžel Biser Arichtev (48) počátkem října oznámili, že přišli o miminko. Herečka a režisér se poté odmlčeli na sociálních sítích, aby měli čas a klid vše vstřebat. Po...

13. listopadu 2025  17:57

Sám byl pětkrát ženatý a nevěru radil zatloukat. Pravda a mýty o Miroslavu Plzákovi

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001.

Jeho jméno bylo synonymem pro problémy v manželství. Přesněji řečeno pro řešení komunikačních problémů v manželství. Psychiatr Miroslav Plzák totiž v roce 1964 založil v Praze první linku důvěry v...

13. listopadu 2025  11:47

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

13. listopadu 2025

Lékaři zjistili, proč Lenka Filipová spadla ze schodů. Zotavuje se po operaci mozku

Lenka Filipová

Zpěvačka Lenka Filipová (71) na konci října utrpěla úraz po pádu ze schodů a stále zůstává v nemocnici. Podle zdroje deníku Blesk je po operaci mozku. Za pádem ze schodů totiž byla krevní sraženina.

13. listopadu 2025  9:39

Nosit tanga a fotit sexy fotky budu až do smrti, říká playmate Coco Austin

Coco Austin (2025)

Americká herečka a playmate Coco Austin (46) ráda předvádí svou plastikami vylepšenou postavu na sociálních sítích a v oblibě má nošení velmi odvážných outfitů. Nyní přiznala, že svůj styl v poslední...

13. listopadu 2025  8:53

Patrik Hartl jde s emocemi nahoru dolů. Jeho manželce trvá déle, než vychladne

Martina Hartlová a Patrik Hartl. Kniha Manželství se 14. října 2025 křtila v...

Jemu bylo šestnáct a jí patnáct, když se dali dohromady. Čas jejich vztah prověřil, přesto má Patrik Hartl permanentní strach, že ho jeho manželka Martina opustí. O lásce, která musí překonávat...

13. listopadu 2025

Nedokážu si představit vychovávat děti v centru Prahy, říká miss Karolína Surý

Modelka Karolína Surý na Instagramu

Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý (27) vyrůstala v rodinném domě obklopená přírodou a zvířaty. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na své dětství a prozradila, jaký život plánují s manželem...

13. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.