Raperka Cardi B je čtyřnásobnou maminkou. Jméno potomka tají

„Můj život byl vždy směsicí různých kapitol a různých období. Moje poslední kapitola byla začátkem nové sezony. Začínat od nuly nikdy není snadné, ale stálo to za to!“ napsala novopečená maminka na Instagramu.
„Přinesla jsem světu novou hudbu a nové album! Do mého života přišlo nové dítě a s ním další důvod, proč být tou nejlepší verzí sebe sama, další důvod, proč milovat sebe víc než cokoli jiného nebo kohokoli jiného, abych mohla svým dětem dál dávat lásku a život, který si zaslouží.“
Cardi B dodala, že už začala s přípravami na turné a dostává do formy své tělo i svou mysl. „Učila jsem se, uzdravila jsem se a miluji ženu, kterou jsem se stala! To pro mě znamená tato nová éra a vstupuji do ní lepší než kdy předtím,“ prohlásila.
Stefon Diggs prozradil pohlaví miminka ještě před porodem. „Je to kluk. To mi stačí. Nemůžu se dočkat, až s ním budu dělat kliky, sedy-lehy a běhat,“ řekl hráč amerického fotbalu pro magazín People na červeném koberci začátkem měsíce.
Raperka těhotenství potvrdila v rozhovoru pro CBS Mornings v září, do té doby si novinu nechávali pro sebe. Cardi B se dle svých slov chtěla svěřit ve správný čas a za svých podmínek. „A také nechcete hned říkat, že jste těhotná. Říkala jsem si: ‚Počkám ještě na pár ultrazvuků. Ať je moje miminko zdravé.‘“
Raperka má s bývalým manželem raperem Offsetem z tria Migos tři děti: dcery Blossom a Kulture a syna jménem Wave. Manželé byli od roku 2017 do roku 2023. Její současní partner Diggs má už dvě dcery, Novu a Charliee.
Cardi B a Stefon Diggs spolu chodí od října 2024. V květnu 2025 se poprvé společně ukázali na zápase basketbalové NBA mezi Boston Celtics a New York Knicks v newyorské Madison Square Garden. Do té doby se raperka spekulacím o vztahu vyhýbala.
Během své účasti v podcastu On Purpose Jaye Shettyho Cardi B promluvila i o výchově dětí. Novopečená maminka čtyř dětí uvedla, že nechce, aby byly dokonalé, ale aby byly stokrát lepší verzí jí samotné.
„Je to disciplína. Musí to v tobě být a musíš být lepší než já. Chci, abys byl lepší než já. Jsou věci, které já nedokážu, ale chci, aby je moje děti dokázaly,“ řekla tehdy.
„Chci, abys byl – ne dokonalý, protože své děti nemůžeš udělat dokonalými a nechci, abys na ně vyvíjel tlak, aby byly dokonalé – ale chci, abys byl stokrát lepší verzí mě, a já ti to vštípím a ty budeš naštvaný a budeš plakat, ale jednoho dne to oceníš, protože si přeji, aby moje děti zažily to, co někdo dal mně, když jsem byl mladší,“ dodala.