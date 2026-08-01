Cardi B si v roce 2018 nechala injekcemi polymerů zvětšit pozadí. V poslední době ale hodně zhubla a její proporce vypadají nepřirozeně. Fanoušci, kterých má na Instagramu přes 160 milionů, ji nabádají ke zmenšení.
Raperka jim prostřednictvím Instagramu odpověděla, že to už učinila. V roce 2022 si nechala chirurgicky odstranit většinu polymerů, které si předtím nechala injekčně aplikovat a o dva roky později podstoupila ještě liposukci.
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„Hodně z vás mi pořád říká, ať si nechám zmenšit zadek. Nemusím si nechat zmenšit zadek. Mám pro vás novinku: já jsem si ho už nechala zmenšit,“ říká Cardi B ve videu.
Další zmenšování by ale znamenalo náročnější chirurgický zákrok. Kůži má totiž od zvětšování pozadí hodně vytáhlou, takže po klasické liposukci by pozadí ztratilo tvar.
„Na rozdíl od některých celebrit si nemůžu jen tak nechat odsát tuk ze zadku, protože mám tak trochu povislou kůži,“ vysvětlila Cardi B.
„Proto se mi zadek tak moc třese. Kdybych si tedy nechala udělat liposukci, což by byla ta snadná cesta, můj zadek by mi mohl poklesnout. Musela bych se nechat operovat, a to neudělám. Nebudu čtyři měsíce sedět doma,“ vysvětlila raperka, proč odmítá náročnější operaci s dlouhou rekonvalescencí.
„Líbí se mi, jak mé tělo právě teď vypadá. Cítím se ve své kůži dobře.. Přestaňte hejtovat,“ vyzvala své sledující na Instagramu.