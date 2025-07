Žádné sacharidy a tvrdá disciplína. Caprice prozradila tajemství své postavy

Série fotografií z Ibizy, na nichž Caprice pózuje v odhalujících plavkách, vznikla pro mužský lifestylový magazín Loaded. A ačkoliv má blonďatá modelka dávno po padesátce, na její postavě jako by se věk neprojevil.

Za skvělou kondici vděčí zejména aktivnímu životu a zdravé stravě. „Upřímně, je to výsledek disciplíny,“ říká Caprice. „Hodně hraju tenis a kdykoliv můžu, jdu si zaběhat. Většinu dní žiju v pohybu, i kdybych si měla dát jen dlouhou procházku.“

Za svůj největší „hack“ nicméně považuje to, že se jí podařilo ze stravy vyřadit většinu sacharidů. „První měsíc mi dal zabrat, ale teď už je mi to přirozené. Cítím se silnější, lépe spím a mám mnohem víc energie – bez sacharidů je mi líp. Je to opravdu závratná změna,“ libuje si.

„Taky si ovšem potrpím na celkové tělesné zdraví. Každé ráno si dám zeleninové nebo ovocné smoothie a šíleně moc různých doplňků stravy a vitamínů. Wellness je součástí mého bytí,“ dodává.

Zatímco k modelingu jako takovému se vrátila po takřka pětadvaceti letech, v mezičase se věnovala především svému podnikání. Poté, co si v pětadvaceti vydělala první milion, zbohatla na promyšlených investicích v hrabství Surrey – a následně i na úspěšných kolekcích spodního prádla.

A aby toho Caprice neměla málo, začala si plnit dávné sny. Už v dětství uvažovala o herectví, ale jelikož nabídka na velkou roli stále nepřicházela, Caprice se nakonec pustila do produkce vlastních filmů.

Se svou společností JJLove Productions, kterou pojmenovala na počet svých dvou synů Jetta a Jaxe, natočí několik filmů ročně – jako nejnovější příklad její tvorby lze jmenovat romantický snímek A Scottish Christmas Secret, který letos odvysílá britská televize Channel 5.