Je těžké požádat o pomoc, říká herečka Candace Cameron Bure o boji s depresí

„Deprese je tak osamělé místo. Je velmi těžké o ní mluvit nahlas, a to i před těmi, kterým nejvíc důvěřujete,“ řekla herečka v nedávné epizodě svého podcastu The Candace Cameron Bure.

„Je těžké to přiznat, alespoň pro mě. Mám takový pocit, že bych měla být dost silná na to, abych to překonala sama. Prostě si připadám slabá. A taky to vnímání ze strany společnosti… Okolo nás je vždycky spousta lidí, kterým připadáme slabí a budou to verbalizovat. Takže pak se cítíte okamžitě trapně, protože si říkáte: Když s tímhle bojuju, tak jsem vlastně slaboch,“ vysvětluje herečka.

Candace Cameron Bure s manželem (11. září 2020)

Zdůraznila také, že vyhledání profesionální pomoci bývá pro ni i ostatní často obtížné. „Přitom si tolikrát říkám: Já se takhle opravdu nechci cítit. Můžu se ze všech sil snažit dostat se z toho ven a nedokážu se z té jámy vytáhnout. Sama se z ní nedokážu vytáhnout a nepůjde to. Ale je moc těžké natáhnout ruku a říct: Pomozte mi,“ dodala.

Herečka mluví v rozhovorech o důležitosti duševního zdraví často, zdůrazňuje vždy i souvislost mezi fyzickou kondicí a duševní pohodou.