Camille Razatová ztvárnila v seriálu Emily in Paris postavu dívky, která chodila s šéfkuchařem Gabrielem (Lucas Bravo), do kterého byla zamilovaná hlavní postava Emily (Lily Collinsová). I když to v seriálu mezi nimi dopadlo všelijak, v reálu se obě herečky staly kamarádkami.
Razatová hrála od roku 2020 ve všech čtyřech dosud odvysílaných sériích. Očekávaná pátá řada, která se bude tentokrát odehrávat v italských Benátkách, bude mít na Netflixu premiéru 18. prosince. Herečka však už nebude její součástí. Ze seriálového projektu se rozhodla odejít a oznámila, že se chce zaměřit i na jiné pracovní příležitosti.
„Byla to skvělá zkušenost a role Camille pro mě hodně znamenala, ale cítím, že její příběh už přirozeně skončil a není nutné to lámat přes koleno. Je čas jít dál,“ vzkázala fanouškům seriálu blondýnka, která se od svých šestnácti let úspěšně věnuje také modelingu.
Na svém hereckém kontě má mnoho velmi odvážných rolí. V jednom z jejích zatím posledních filmů nazvaném Waltzing with Brando (2024) se v několika scénách předvedla zcela nahá. Natáčení odvážných scén popsala jako „překvapivě osvobozující“. Film pojednává o části života legendárního herce Marlona Branda (†80), kterého ve snímku ztvárnil Billy Zane.
Rodačka z Tolouse své křivky ukázala například také v seriálu Ztracené dívky z Perpignanu (2025), ve filmech Mastema – Anděl zkázy (2022), Ami-ami (2018) či v krátkometrážním snímku The Bug (2018).
Camille spolupracovala v minulosti s velkými módními značkami. Její styl bývá „módními policisty“ popisován jako kombinace pařížské elegance s lehce rockovým nádechem – herečka často ráda nosí oversize saka a džíny, ale vždy je doladí originálními doplňky. V líčení preferuje podle svých slov přirozený vzhled a řídí se pravidlem „méně je více“.
V několika rozhovorech uvedla, že je vášnivou hráčkou počítačových her, přiznala, že konkrétně velmi miluje například MMORPG World of Warcraft. Hraním prý během covidových lockdownů trávila někdy celé dny i noci. Camille žije v Paříži, v prosinci 2021 se zasnoubila s francouzským fotografem, muzikantem a občasným hercem Etiennem Baretem.