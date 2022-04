Kvůli paparazzi fotkám v plavkách mám problém se svým tělem, říká Cabello

„Kdykoliv jdu do plážového klubu v Miami, paparazzi jsou hned u mě. Prostě to nějak vědí. Jakmile tam přijdu, fotí si mě v bikinách. Pokaždé si připadám vyvedená z míry a naprosto nepřipravená. Už párkrát jsem na sobě měla příliš malé plavky a bylo mi jedno, jak vypadám, ale pak vidím online všechny ty fotky a různé komentáře a to mě rozhodí,“ popsala Camila Cabello.

V dlouhém příspěvku na sociální síti Instagram si zpěvačka postěžovala na to, že kvůli nezdravé pozornosti bulvárních fotografů má problém smířit se s nedokonalostmi vlastního těla.

„Dneska jsem si vzala nové plavky. Všechno vyladěné, na rtech lesk a nejedla jsem předtím raději nic těžkého. Sice jsem se šla jen vykoupat, ale bylo mi jasné, že z toho zase bude hromadná fotící akce. Zatahovala jsem tedy břicho, až mě z toho bolela žebra, nedýchala jsem a jen jsem se usmívala. Věděla jsem, kde všude jsou, a nedokázala jsem se uvolnit ani na malinký okamžik,“ stěžuje si bývalá partnerka kanadského zpěváka Shawna Mendese.

Do přírody si ráda chodí odpočinout, ale na přítomnost všetečných fotografů zapomenout zatím nedokáže, a tak nemá podle svých slov ani chvilku klidu. Popsala, že když pak vidí na pláži děti, jak si bezstarostně hrají a nic podobného by je ani nenapadlo řešit, je jí o to víc úzko.

V závěru příspěvku píše, že nakonec před paparazzi utekla k bazénu, aby ji už nesledovali. Někdy má ovšem podle svých slov pocit, že na ni každou chvíli vyskočí ze křoví, ať se před nimi schová kdekoliv a trápí ji i psychické potíže a strach.

Pokusila se tak poukázat na to, jakému tlaku někdy ženy čelí kvůli tomu, že společnost klade přehnané nároky na jejich vzhled. „Věděla jsem, že na těch fotkách budu vypadat dobře a měla jsem za to, že na ně budu hrdá. A přitom to byla jenom ta nejpříšernější návštěva pláže vůbec,“ svěřila se.

VIDEO: Camilla Cabello na neretušovaných paparazzi fotkách: