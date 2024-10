Můj vzhled je to poslední, na co myslím. Nedělám pro něj vůbec nic, říká Diazová

Cameron Diazová na summitu Fortune’s Most Powerful Women 2024 (říjen 2024) | foto: Profimedia.cz

Diazová zazářila na summitu Fortune’s Most Powerful Women v Kalifornii, kam přijela představit vlastní značku bio vína Avaline. Nadšení fanoušci chválili její mladistvý vzhled. Diazová přitom před časem řekla v podcastu Michelle Visage’s Rule Breakers, že pro krásu nic moc nedělá.

„Poslední věc, na kterou denně myslím, vlastně na to možná během dne vůbec nepomyslím, je to, jak vypadám,“ řekla Diazová s tím, že dřív to naopak řešila až příliš.

„Je to toxické. Proč tu sedím a jsem na sebe tak zlá? Moje tělo je silné, moje tělo je schopné, proč ho budu ponižovat, když mě dovedlo tak daleko?“ vysvětlila Diazová.

Stárnutí prý nijak neřeší. Nechodí na kosmetické zákroky a nechce se neustále zabývat tím, aby vypadala mladší než je. „Nedělám doslova nic. Mám miliardy produktů, které použiju tak dvakrát do měsíce, když mám štěstí,“ prozradila herečka, která před lety vyměnila showbyznys za rodinu.

V roce 2015 se provdala za muzikanta Benjiho Maddena a v roce 2019 se narodila jejich dcera Raddix. Letos na jaře přivítali syna Cardinala. Obě děti odnosila náhradní matka.

Cameron Diazová s manželem a dětmi (srpen 2024)

Rodina je pro herečku na prvním místě, od své kariéry se ale úplně neodstřihla. V současné době pracuje na dalším díle Shreka, kde bude opět dabovat princeznu Fionu a vrátila se i před kameru. S Jamiem Foxxem natočila pro Netflix akční komedii Back in Action.