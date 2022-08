Cameron Diazová slaví 50. Místo herectví se dnes věnuje výchově malé dcery

Někdejší modelka Cameron Diazová, která se narodila 30. srpna 1972, se proslavila díky filmům Maska, Něco na té Mary nebo akční sérii Charlieho andílci. Už před pár lety ale „pověsila herecké řemeslo na hřebík“.

Prvního dítěte se dočkala až krátce po sedmačtyřicátých narozeninách díky náhradní matce a nová role jí docela změnila život. Jen o pár let dřív přitom tvrdila, že jí bezdětný život vyhovuje.

„Mít děti je hrozně náročné, kromě vlastního života jste zodpovědní ještě za někoho dalšího… Dítě je závazek na každý den nejméně na 18 let,“ řekla v červnu 2014 časopisu Esquire herečka. Zakrátko ale bylo všechno jinak, změna přišla díky vztahu s o sedm let mladším muzikantem z rockové kapely Good Charlotte Benjim Maddenem.

Herečka Cameron Diazová a muzikant Benji Madden se vzali po osmiměsíčním vztahu.

Dohromady se dali paradoxně jen pár měsíců před rozhovorem pro Esquire, jako dohazovačka tehdy zafungovala Cameronina kamarádka Nicole Richieová, manželka Benjiho bratra-dvojčete a spoluhráče z kapely Joela.

Diazová, která v minulosti chodila s hereckými kolegy Mattem Dillonem a Jaredem Letem nebo zpěvákem Justinem Timberlakem, tehdy konečně našla toho pravého. A změnila i názor na děti. „Vím, že spousta lidí to má opačně, já se ale rozhodla mít dítě až ve druhé polovině života. Prostě teď budu muset žít aspoň do 107, to je v klidu,“ prohlásila s úsměvem letos v lednu.

Rodačka ze San Diega ostatně svůj věk už dávno neřeší a před osmi lety dokonce vydala knihu, která radí, jak přijmout stárnutí. „Ve čtyřiceti je přece žena zralá. Nikdy dříve v tom věku nebyla považována za mladou, to jen teď si všichni hrajeme na to, že jsme ve čtyřiceti dvacetileté. Jenže to je nesmysl. Já jsem žena středního věku a vím, že přede mnou je stárnutí,“ tvrdí Diazová.

Ženy by podle ní měly porozumět svému tělu a snažit se ho udržet v kondici, aby si vrcholnou fázi života nekazily „přemýšlením nad tím, že vypadají jinak než ve třiceti“.

Cameron Michelle Diazová se narodila v kalifornském San Diegu kubánskému otci Emiliovi a matce Billie s americko-anglicko-německými předky. Na střední škole jí pro vytáhlou a hubenou postavu přezdívali „kostlivec“ či „žirafa“, v šestnácti letech si ovšem Cameron všiml módní fotograf a dříve vysmívaná teenagerka poprvé nakročila ke slávě.

Vzápětí totiž přišla smlouva s prestižní agenturou Elite, takže kromě studia v kalifornském Long Beach dalších pět let dívka s neuvěřitelně širokým úsměvem předváděla oblečení na molech po celém světě.

Do filmového světa se dostala víceméně náhodou, když bez jakýchkoli hereckých zkušeností vyhrála konkurz na hlavní ženskou roli ve snímku Maska po boku Jima Careyho, který měl premiéru pár týdnů před jejími dvaadvacátými narozeninami. Po úspěchu filmu se však Diazová nechtěla stát hvězdičkou na jedno použití. Začala chodit na kurzy herectví a pomalu se osmělovala u nezávislých filmů. Objevila se v nízkorozpočtových komediích Ona, jedině ona, Líbánky bez ženicha nebo Hlava nad vodou.

Foto: Cameron Diaz se svou dlouholetou přítelkyní Drew Barrymore:

To, že jí nejlépe sedí komediální role, poté předvedla v mainstreamovém snímku Něco na té Mary je (1998) s Benem Stillerem. Za výkon ve filmu, ze kterého zůstává v paměti fanoušků třeba scéna se spermatem omylem použitým místo vlasového gelu, si vysloužila i nominaci na prestižní Zlatý Glóbus. Další nominace na tuto cenu udělovanou zahraničními novináři v Hollywoodu získala za role ve snímcích V kůži Johna Malkoviche (1999), Vanilkové nebe (2001) a Gangy New Yorku (2002).

Velký úspěch slavily také dva díly akční série Charlieho andílci z let 2000 a 2003, hlasem Diazové pak v originále mluví princezna Fiona v animovaných příbězích zlobra Shreka. Po čtyřicítce však nabrala její kariéra sestupnou tendenci, důkazem jsou i hereččiny poslední filmy, uvedené do kin v roce 2014: Annie, Jedna za všechny a Sex Tape.

V té době se také stáhla do ústraní. „Chová se, jako kdyby už byla v hereckém důchodu. Je se svým současným životem spokojená a žádný další film už natočit nechce,“ řekla o Diazové herečka Selma Blairová, když ji v roce 2018 marně lákala k natočení pokračování úspěšné přisprostlé komedie Prostě sexy.