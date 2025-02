Cameron Diazová kritizuje Hollywood. Vyrábějí z nás panenky, říká

Cameron Diazová nedávno poskytla rozhovor pro Vanity Fair, kde s herečkami Drew Barrymore a Lucy Liu chválily Demi Moore ve filmu Substance.

Diazová se rozpovídala o postavení žen ve filmech. Podělila se o názor, že jsou ženy objektivizovány. „Ať už jsme filmové hvězdy, nebo ne, je to prostě každá žena,“ prohlásila.

„V našich podmínkách je to samozřejmě extrémnější, protože jsme promítány na plátno a doslova objektivizovány. Vyrábějí z nás panenky. Je to tak vrozené. Je to v nás tak zakořeněné. Klaníme se tomu. Sloužíme té objektivizaci. Snažíme se vyhovět jejímu požadavku tolika způsoby,“ pokračovala.

Podle Diazové je to jako by ve filmovém průmyslu byla sepsána ústava a všichni by se podle ní řídili už několik desetiletí, ale film Substance s Demi Moore tohle narušil. „Vy jste tam přišli a prostě jste ji rozcupovali na kousky a řekli jste, že s touhle ústavou nesouhlasíte. Tohle přepíšeme,“ popsala to Diazová.

Jamie Foxx a Cameron Diazová ve filmu Návrat do akce (2025)

„A nejen to. Uděláme to tím nejodvážnějším, nejbrutálnějším a nejšílenějším způsobem, jaký je vůbec možný,“ dodala herečka.

Jeden z komentátorů showbyznysu v tom vidí hereččinu nespokojenost a možný odchod z Hollywoodu. „Cam se sotva vrátila na filmový běhací pás a už mu hází klacky pod nohy. Zní to, jako by byla připravená na další pauzu. Možná bude tentokrát trvalá. Zdá se, že není spokojená s tím, jak Hollywood stále točí filmy, že?“ řekl serveru RadarOnline.

V novém thrilleru Návrat do akce, který měl nedávno premiéru, hraje Diazová po boku přítele Jamieho Foxxe. Právě ten ji prý zlákal, aby se do branže vrátila. „Deset let jsem ničemu nevěnovala pozornost, nepřijímala žádné nabídky a pak jsem dostala tento scénář a řekla si, že je možná čas,“ prozradila v pořadu The Graham Norton Show.

„Pokud jsem měla opouštět rodinu na 10 hodin denně, chtěla jsem to dělat s nejtalentovanějším mužem v této branži,“ dodala s tím, že je za práci v oboru vděčná. „Točit filmy je čest a my všichni máme to štěstí, že můžeme dělat to, co děláme. To, že se mi po deseti letech dveře otevřely, bylo úžasné.“

V pauze věnovala Diazová svůj čas hlavně sobě a rodině. S manželem rockerem Benjim Maddenem má dvě děti: dceru Raddix a syna Cardinala.