Občas ztrácím s dcerou trpělivost, říká Diazová. Matkou se stala ve 47 letech

Cameron Diazová má dvouletou dceru Raddix s manželem, zpěvákem kapely Good Charlotte Benjim Maddenem. Když se jí Kelly Clarksonová ve své talkshow zeptala, zda ji někdy mateřství stejně jako ji tak trochu frustruje, odpověděla, že tomu tak občas opravdu je.

Dle hereččiných slov pro ni občas bývá těžké poznat, co její dítě v danou chvíli potřebuje. „Mám takový maminkovský seznam. Nemá hlad? Není unavená? Kolik je hodin? Kdy naposledy jedla? Kdy spala? A od toho se pak odpíchnu. A pak přemýšlím, jestli se něco nestalo nebo co se mi vlastně snaží říct,“ vysvětluje.

„Někdy je to ale výzva,“ přiznává devětačtyřicetiletá Diazová s tím, že občas ztrácí trpělivost. „Hlavní je umět to napravit. Vždycky dceři říkám, že jsem to tak nemyslela, a jestli jsem ji urazila nebo naštvala, musí pochopit, že maminka je taky jenom člověk,“ popisuje.

Clarksonová se v roli moderátorky s jejími problémy ztotožnila a odpověděla, že jí to připomíná vlastní, podobně komunikativní vztah s jejími dvěma dětmi. S bývalým manželem Brandonem Blackstockem má sedmiletou dceru a o rok mladšího syna.

„Mám pocit, že jakožto rodič mám povinnost pomoct dceři vyjádřit emoce a pomoct jí pochopit, co cítí a čím si právě prochází,“ shrnuje svůj proces rodičovského učení Cameron Diazová. „Být matkou je ale každopádně to nejlepší, co jsem kdy v životě udělala,“ dodává herečka, která svou dceru na rozdíl od mnoha jiných celebrit neprezentuje na sociálních sítích.

Cameron Diazová skončila před pár lety s hraním, vdala se a stala se ve 47 letech poprvé matkou. Po herecké profesi se jí prý nestýská a rodinný život si užívá. Konečně našla vnitřní klid a má čas sama na sebe.

K prozření herečka dospěla po čtyřicítce. Předtím tvrdě pracovala, natáčela filmy, ale neměla téměř žádný osobní život. Změnilo se to, když potkala muzikanta Benjiho Maddena. Vzali se v roce 2015 a na začátku roku 2020 oznámili, že mají dceru Raddix.

