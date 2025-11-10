Kulka ho zasáhla do čela, popsal bývalý španělský král smrt čtrnáctiletého bratra

„Desítky let jsem o tom nemluvil, toto je poprvé, kdy tak činím,“ uvedl v knize Juan Carlos. K incidentu došlo v roce 1956, kdy si bratři hráli s pistolí v rodinném domě v Portugalsku. Juanu Carlosovi bylo tehdy osmnáct let, Alfonsovi čtrnáct.
Podle oficiálního prohlášení rodiny došlo k tragédii při neopatrné manipulaci bratrů se střelnou zbraní. Zdroje blízké paláci tehdy uvedly, že Alfonso zbraň čistil a náhle došlo k výstřelu. Pozdější, neoficiální verze naznačovaly, že výstřel mohl nešťastnou náhodou vypálit jeho starší bratr Juan Carlos, tehdy osmnáctiletý.
„Nikdy v životě se z této tragédie nevzpamatuji. Bude mě to tížit už navždy,“ píše Juan Carlos v kapitole nazvané Tragédie. „Vyjmuli jsme s bratrem zásobník. Netušili jsme, že v komoře zůstal ještě jeden náboj. Ozval se výstřel, kulka se odrazila a zasáhla ho přímo do čela. Zemřel otci v náručí,“ popisuje v knize bývalý španělský král, který měl podle svých slov s o čtyři roky mladším bratrem výborný vztah.
Juanův otec na syna prý zuřivě křičel: „Přísahej mi, že jsi to neudělal schválně!“ Tělo syna Alfonsa pak přikryl španělskou vlajkou a zbraň hodil do moře. Juan Carlos byl následně poslán do přísné vojenské školy a jeho vztah s otcem byl doživotně poškozen.
|
Bolest zůstává, jen se mění. Nick Cave se pořád vyrovnává s rodinnou tragédií
„Je to jako před a po. Stále se mi o tom těžko mluví a myslím na to každý den. Chybí mi. Přál bych si, abych ho mohl mít po svém boku. Ztratil jsem přítele, důvěrníka. Zanechalo to ve mně obrovskou prázdnotu. Bez jeho smrti by byl můj život mnohem méně temný, méně nešťastný,“ myslí si bývalý král.
Smrt teprve čtrnáctiletého prince hluboce zasáhla rodinu i širokou veřejnost. O několik let později se jeho bratr Juan Carlos stal španělským králem a sehrál klíčovou roli při přechodu země k demokracii po pádu frankistického režimu. Tragédie zůstává dodnes jednou z nejdiskutovanějších a zároveň nejtragičtějších událostí moderních dějin španělské monarchie.
Juan Carlos, česky Jan Karel, abdikoval v roce 2014 ve prospěch svého syna, současného krále Filipa VI. Učinil tak po sérii skandálů zahrnujících milostné aféry a finanční machinace. Jeho pád začal v roce 2012, kdy se odhalilo, že se vydal na lov slonů v Botswaně se svou bývalou milenkou Corinnou Larsenovou, zatímco Španělsko procházelo ekonomickou krizí a nezaměstnanost mladých dosahovala padesát procent.
Juan Carlos opustil Španělsko v srpnu 2020, šest let po abdikaci, aby jeho osobní záležitosti neohrožovaly vládu jeho syna. Filip VI. mu předtím odebral roční příspěvek téměř 200 000 eur a španělský Nejvyšší soud zahájil vyšetřování jeho údajného zapojení do zakázky na budování vysokorychlostní železnice v Saúdské Arábii.