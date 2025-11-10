Kulka ho zasáhla do čela, popsal bývalý španělský král smrt čtrnáctiletého bratra

Autor:
  10:30
Bývalý španělský král se poprvé otevřeně vyjádřil k rodinné tragédii. Jako teenager nešťastnou náhodou zastřelil svého mladšího bratra Alfonsa. Juan Carlos I., který nyní žije v Dubaji, vydal pětisetstránkové paměti. V těch popisuje i událost, která se odehrála před téměř sedmdesáti lety.
Juan Carlos (vpravo) s otcem Donem Juanem a mladším bratrem Alfonsem. Snímek je...

Juan Carlos (vpravo) s otcem Donem Juanem a mladším bratrem Alfonsem. Snímek je přibližně z roku 1947. | foto: Profimedia.cz

Bývalý španělský král Juan Carlos I. se poprvé otevřeně vyjádřil k rodinné...
Juan Carlos v galicijském městě Sanxenxo (5. listopadu 2025)
Juan Carlos v galicijském městě Sanxenxo (5. listopadu 2025)
Španělský král Juan Carlos I. pronáší svůj první proslov po korunovaci. Vlevo...
43 fotografií

„Desítky let jsem o tom nemluvil, toto je poprvé, kdy tak činím,“ uvedl v knize Juan Carlos. K incidentu došlo v roce 1956, kdy si bratři hráli s pistolí v rodinném domě v Portugalsku. Juanu Carlosovi bylo tehdy osmnáct let, Alfonsovi čtrnáct.

Bývalý španělský král Juan Carlos I. se poprvé otevřeně vyjádřil k rodinné tragédii. Jako teenager nešťastnou náhodou zastřelil svého mladšího bratra Alfonsa (na snímku).

Podle oficiálního prohlášení rodiny došlo k tragédii při neopatrné manipulaci bratrů se střelnou zbraní. Zdroje blízké paláci tehdy uvedly, že Alfonso zbraň čistil a náhle došlo k výstřelu. Pozdější, neoficiální verze naznačovaly, že výstřel mohl nešťastnou náhodou vypálit jeho starší bratr Juan Carlos, tehdy osmnáctiletý.

Juan Carlos (vpravo) s otcem Donem Juanem a mladším bratrem Alfonsem. Snímek je přibližně z roku 1947.
Bývalý španělský král Juan Carlos I. se poprvé otevřeně vyjádřil k rodinné tragédii. Jako teenager nešťastnou náhodou zastřelil svého mladšího bratra Alfonsa (na snímku). Podle nově vydaných bývalého panovníka pamětí se tragédie stala v roce 1956, kdy mu osmnáct let. Juan Carlos a jeho tehdy čtrnáctiletý bratr Alfonso našli pistoli a v domnění, že je nenabitá, si s ní začali hrát.
Juan Carlos v galicijském městě Sanxenxo (5. listopadu 2025)
Juan Carlos v galicijském městě Sanxenxo (5. listopadu 2025)
43 fotografií

„Nikdy v životě se z této tragédie nevzpamatuji. Bude mě to tížit už navždy,“ píše Juan Carlos v kapitole nazvané Tragédie. „Vyjmuli jsme s bratrem zásobník. Netušili jsme, že v komoře zůstal ještě jeden náboj. Ozval se výstřel, kulka se odrazila a zasáhla ho přímo do čela. Zemřel otci v náručí,“ popisuje v knize bývalý španělský král, který měl podle svých slov s o čtyři roky mladším bratrem výborný vztah.

Juanův otec na syna prý zuřivě křičel: „Přísahej mi, že jsi to neudělal schválně!“ Tělo syna Alfonsa pak přikryl španělskou vlajkou a zbraň hodil do moře. Juan Carlos byl následně poslán do přísné vojenské školy a jeho vztah s otcem byl doživotně poškozen.

Bolest zůstává, jen se mění. Nick Cave se pořád vyrovnává s rodinnou tragédií

„Je to jako před a po. Stále se mi o tom těžko mluví a myslím na to každý den. Chybí mi. Přál bych si, abych ho mohl mít po svém boku. Ztratil jsem přítele, důvěrníka. Zanechalo to ve mně obrovskou prázdnotu. Bez jeho smrti by byl můj život mnohem méně temný, méně nešťastný,“ myslí si bývalý král.

Bývalý španělský král Juan Carlos I.

Smrt teprve čtrnáctiletého prince hluboce zasáhla rodinu i širokou veřejnost. O několik let později se jeho bratr Juan Carlos stal španělským králem a sehrál klíčovou roli při přechodu země k demokracii po pádu frankistického režimu. Tragédie zůstává dodnes jednou z nejdiskutovanějších a zároveň nejtragičtějších událostí moderních dějin španělské monarchie.

Juan Carlos, česky Jan Karel, abdikoval v roce 2014 ve prospěch svého syna, současného krále Filipa VI. Učinil tak po sérii skandálů zahrnujících milostné aféry a finanční machinace. Jeho pád začal v roce 2012, kdy se odhalilo, že se vydal na lov slonů v Botswaně se svou bývalou milenkou Corinnou Larsenovou, zatímco Španělsko procházelo ekonomickou krizí a nezaměstnanost mladých dosahovala padesát procent.

Juan Carlos opustil Španělsko v srpnu 2020, šest let po abdikaci, aby jeho osobní záležitosti neohrožovaly vládu jeho syna. Filip VI. mu předtím odebral roční příspěvek téměř 200 000 eur a španělský Nejvyšší soud zahájil vyšetřování jeho údajného zapojení do zakázky na budování vysokorychlostní železnice v Saúdské Arábii.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na oslavě 18....

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

Princ Andrew si v Thajsku objednal čtyřicet prostitutek za pouhé čtyři dny

Britský princ Andrew (Budapešť, 10. září 2018)

Bratr britského krále Karla III. Andrew, který přišel mimo jiné kvůli aféře s finančníkem Jeffreym Epsteinem o tituly, před lety dováděl v Thajsku. Podle královského historika Andrewa Lownieho si...

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

Kulka ho zasáhla do čela, popsal bývalý španělský král smrt čtrnáctiletého bratra

Juan Carlos (vpravo) s otcem Donem Juanem a mladším bratrem Alfonsem. Snímek je...

Bývalý španělský král se poprvé otevřeně vyjádřil k rodinné tragédii. Jako teenager nešťastnou náhodou zastřelil svého mladšího bratra Alfonsa. Juan Carlos I., který nyní žije v Dubaji, vydal...

10. listopadu 2025  10:30

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

10. listopadu 2025  9:30

Jakmile smrděli kriminálem, šel jsem od nich, vzpomíná Kopta na devadesátky

Václav Kopta

„Čestmír by o sobě řekl, že je srdcař, že má rád kluky od fotbalu, že se snaží pomáhat dobré věci a holt občas musí přistoupit i k tvrdším metodám, když někdo nechce poslouchat. Ale jinak je to z...

10. listopadu 2025

Platím si všechno sám, říká Lukáš Hejlík, který „kritizuje“ české podniky

Lukáš Hejlík

Vlastní více než osm tisíc knih, mezi nimi i řadu kuchařek. Sám podle nich nevaří, ale jeho manželka Veronika ano a dokonce dobře. Lukáš Hejlík se ovšem stravuje hodně mimo domov. I proto, že „loví“...

10. listopadu 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

9. listopadu 2025  21:48

Lukáš Pollert vidí ve svém synovci jeho otce Ivana Trojana

Josef Trojan ve filmu Nepela (2025)

Josef Trojan, který ztvárnil v autobiografickém snímku Nepela olympijského vítěze v krasobruslení, měl na premiéře silné rodinné zastoupení. Matku Kláru, staršího bratra Františka, strýce Lukáše...

9. listopadu 2025  13:22

Mám pocit, že mladá generace je furt unavená, říká Roman Zach

Roman a Prokop Zachovi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)

Herec Roman Zach (52) nechtěl, aby byl jeho syn Prokop (20) herec. Teď spolu často spolupracují a už se s tím smířil. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka si ale na synovu generaci postěžoval.

9. listopadu 2025  10:21

Elizaveta Maximová hledala inspiraci v blázinci, Pavel Kříž by to udělal taky

Pavel Kříž

Elizaveta Maximová přibrala osm kilo, na půl roku se nechala „zavřít“ na psychiatrii a posléze maskérkami zošklivit, aby mohla ve filmu Máma věrně zahrát mentálně postiženou Lilian. Její kolega Pavel...

9. listopadu 2025

České blondýnky bodují. Světové Miss Kuchařová, Pyszková, Fajksová a Puškinová

Taťána Kuchařová, Krystyna Pyszková, Tereza Fajksová a Natálie Puškinová

Česko má na svém kontě další titul ze světové soutěže krásy. Před pár dny se novou Miss Earth 2025 stala Natálie Puškinová. Třináct let před ní si tento titul odnesla Tereza Fajksová. Světovou Miss...

9. listopadu 2025

Princové v Americe. William byl hvězdou na pláži, Harry vtipkoval o pleši

Princ William v Brazílii a princ Harry v Kanadě

Oba v Americe, ale každý na jiné polokouli. Princ William navštívil Brazílii, kde řešil klima. Jeho mladší bratr Harry se v Kanadě setkal s válečnými veterány a řešil také „průšvih“ s kšiltovkou....

8. listopadu 2025  12:28

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Bude z ní zpěvačka? Dara Rolins nazpívala duet s dcerou Lolou

Dara Rolins a Laura Homolová

Dara Rolins překvapila své fanoušky. Na prvním ze dvou koncertů v Bratislavě se v pátek na pódiu představila také její dcera Laura, které přezdívá Lola. Zazpívaly spolu duet.

8. listopadu 2025  9:39

Ve čtyři to zabalili a odjeli na Hlubokou. Mayerová vzpomíná na svatbu s Kostkou

Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Září: Carmen Mayerová a Petr Kostka - KOSTKOVI...

Carmen Mayerová byla úplně paf, když viděla, jak se cena za fotografii, na které ji s manželem zachytily Lenka Hatašová s Monikou Navrátilovou, šplhá nahoru. Nakonec si ji domů odnesli majitelé...

8. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.