Býval bych rád hrál idioty! Táhly se se mnou role kliďasů a fešáků, říká Jakub Saic

„Na divadlo jsem nezanevřel, ale už se mi nechtělo pracovat s určitými lidmi, s určitými charaktery. Říkal jsem si, no a co, jsem šikovnej, tak budu dělat rukama,“ prozrazuje Saic. | foto: Alida HorváthováMAFRA

Alida Horváthová
  15:00
Jen málokdo by neznal ten nezaměnitelný hlas, který Miroslav Saic propůjčil řadě oblíbených, zejména seriálových postav. V malebné roubence v Kytlicích, vesnici, kterou objímají Lužické hory, mi Mirek, se kterým se známe léta, vyprávěl o dětství pod zříceninou, kterou s láskou nazývá Hanžbůrek.

Nevyprávěl jen o dětství, ale také o tom, jak k němu před lety přišlo divadlo a jak ho z pak z osobních důvodů opustil a vrhl se na jinou hereckou disciplínu.

Kdy jsi poprvé přičichl k divadlu?
Rodiče měli krám a hospodu a k hospodě patřil sál, kde se ochotničilo. I táta byl zapálený ochotník, tím pádem jsem se k divadlu dostal i já. Hospodu nám v jednapadesátém vzali. Táta mi vyprávěl, jak k němu přišel místní policajt, se kterým se samozřejmě znal, a ten měl za úkol od něj hospodu s krámem převzít, tedy ji zestátnit.

A táta mu povídá: „Tak si to tady všechno vem a ňák si s tím, kluci, poraďte.“ A policajt na to: „Počkej, ty mi to v klidu dáš? Kdyby za mnou někdo takhle přišel, musel bych ho zastřelit!“ Pak se zamyslel a povídá: „No jo, to bych musel zastřelit sám sebe.“ V té vsi Klapý byli všichni kamarádi, a ani tomu policajtovi z toho přirozeně nebylo dobře.

Chodil jsem tenkrát s holkou, která odcházela do Prahy, a já udělal konkurz do Divadla Jiřího Wolkera. Rozešli jsme se však ještě předtím, než jsem odešel z Liberce.

