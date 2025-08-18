Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to a co dělá?
Byron Baciocchi a Krystyna Pyszková čekají miminko. Foto: Instagram Krystyny Pyszkové. | foto: Instagram Krystyny Pyszkové

Miss World 2023: Krystyna Pyszková
Byron Baciocchi je bohatý podnikatel původem ze Švýcarska, kterého neprovázejí žádné skandály z minulosti. Narodil se v listopadu 1987 a vystudoval ekonomické školy v Ženevě. Před kariérou ve švýcarském bankovnictví však dal přednost realitám. A ne ledajakým.

Od mládí ho fascinovaly krásné prostory a jejich proměna na něco, co může prezentovat za skutečný domov. Tedy v měřítku ultrabohatých lidí. „Skutečný luxus je dnes promyšlený, nikoli okázalý,“ vysvětlil letos v rozhovoru pro časopis Luxury Lifestyle.

Jeho cesta vzhůru začala v roce 2012, kdy spolu se svým kamarádem z dětství Maxem-Hervém Georgem založil firmu Ultima Capital. Pod jejím praporem vznikaly v horách i na pobřežích opravdové architektonické skvosty. Z drahých nemovitostí udělali ještě dražší.

Jejich nejslavnějším dílem se stal pětihvězdičkový hotel Ultima Gstaad ve Švýcarsku, který předělali z legendárního Sport Hotelu Rütti v luxusním středisku Gstaad. Původní budova šla celá k zemi a na jejím místě vyrostl hotel, který se slavnostně otevřel v prosinci 2016.

Byron Baciocchi a Krystyna Pyszková čekají miminko. Foto: Instagram Krystyny Pyszkové.

Tím odstartovala éra Ultima Collection – portfolia výjimečných luxusních rezidencí, vil a chaletů ve Švýcarsku, Francii a Řecku, které spojují špičkový design a služby na světové úrovni.

Jejich hodnota se odhaduje na miliardu dolarů. „Miliardář Byron Baciocchi, který si za svůj domov zvolil Monacké knížectví, má pozoruhodný talent pro proměnu vizí v autentické luxusní nemovitosti,“ napsal o něm loni web Living in Monaco v článku s titulkem Vítej v Monaku, Byrone Baciocchi! Švýcarského podnikatele v něm prezentuje jako toho nejlepšího, kdo umí vytvořit nejvyhledávanější rezidenční a komerční prostory na světě.

V srpnu 2019 byla společnost Ultima Capital SA kótována na burze BX Swiss. Byron působil jako provozní ředitel, zatímco Max-Hervé George zůstal generálním ředitelem. O čtyři roky později Byron Baciocchi prodal svůj podíl ve společnosti za více než 1,4 miliardy dolarů.

Co s takovými penězi? Byron Baciocchi založil Unica Capital – investiční skupinu zaměřenou na nemovitosti nejvyšší třídy od Londýna přes Ženevu až po Monako. Hodnota jeho portfolia se odhaduje na stovky milionů liber.

Soukromí je skutečný luxus

O soukromém životě švýcarského miliardáře se toho moc neví. Netají se svou vášní pro dostihy a motorsport, soutěží v GT Winter Series s Ferrari. Svou image skromného milionáře buduje pečlivě. Všechny dostupné zdroje jedním dechem dodávají, že se významně angažuje ve filantropii – podporuje třeba Starlight Children’s Foundation, která pomáhá vážně nemocným dětem a jejich rodinám

O tom, s kým kdy chodil nebo žil, se v dostupných zdrojích nepíše vůbec nic. V jednom z pracovních rozhovorů považuje soukromí a svobodu za skutečný luxus.

Česká modelka a vítězka světového finále Miss World z března 2024 Krystyna Pyszková o něm dosud také nemluvila. Když na začátku července 2025 oznámila své těhotenství, napsala ke společné fotce jen: „Jedna kapitola skončila... další začíná.“ Svého partnera na fotce nijak neoznačila a jeho jméno neprozradila. Pouze uvedla, že se pohybuje ve světě realit a že se potkali v Londýně.

Krystyna Pyszková pochází z Třince, kde vystudovala šestileté gymnázium. Modelingu se věnuje od patnácti let. Je držitelkou titulu Miss Czech Republic 2022. Loni získala v indické Bombaji titul Miss World. V této pozici procestovala celý svět a s cílem soutěže Beauty With a Purpose se zapojila do mnoha dobročinných projektů.

Letos na konci května odevzdala korunku královny krásy své nástupkyni Opal Suchata Chuangsriové z Thajska.

27. března 2024
