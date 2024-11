Maminku v Bylo nás pět měla hrát Šafránková. Roli nakonec dostala Veškrnová

Modelka Simona Krainová (51) a její sestra Yvona Maléřová (56) loni nafotily společnou kampaň a v rozhovorech vždy zdůrazňovaly, jak jsou na sebe navzájem pyšné. To ovšem skončilo, když si začaly...

Klape nám to přes 20 let, protože si držíme soukromí, míní Prinze a Gellarová

Hvězdy filmů a seriálů pro teenagery Sarah Michelle Gellarová (47) a Freddie Prinze Jr. (48) jsou už 22 let manželé a pořád jim to klape. Na showbyznys je to poměrně dlouhá doba. Podle Prinze pomáhá...