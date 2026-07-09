Vaše postava se seznámila díky vzkazu v lahvi od piva. Jak se dnes seznamují mladí?
Myslím, že skoro výhradně přes sociální sítě. O to větší problém pak mají se reálně potkat.
Jak tomu mám rozumět?
Nedávno jsem vedl rozhovor se sociologem, který se zabývá vztahy mladých lidí a vyprávěl mi, že si nedokážou normálně povídat. Udržují pouze online kontakty, ale nikdy se společně nepotkají... To je zoufalé a smutné, nechtěl bych být v kůži dnešního sedmnáctiletého kluka.
Děti jsou čisté a nás dospěláky, kteří máme hlavy „zašpiněné“, dovedou přirozeně čistit a nasměrovat na „tady a teď“.