Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Byl jsem třídní šašek, abych zapadl. Navzdory věku mám stařeckou duši, říká Kozub

Autor:
  20:00

Fotogalerie27 Premium

Štěpán Kozub (Tisková konference ke komedii Někdo to rád v Plzni, Praha, 27. března 2026) | foto: ČTK

Štěpán Kozub je výrazný a svérázný český herec, komik, režisér a zpěvák, také umělecký šéf Divadla Mír. Ale i tatínek šestileté dcery Anežky. V rozhovoru mluví o ní, také o svém dětství či současných projektech. Nedávno se objevil v komedii Někdo to rád v Plzni.

Vaše postava se seznámila díky vzkazu v lahvi od piva. Jak se dnes seznamují mladí?
Myslím, že skoro výhradně přes sociální sítě. O to větší problém pak mají se reálně potkat.

Jak tomu mám rozumět?
Nedávno jsem vedl rozhovor se sociologem, který se zabývá vztahy mladých lidí a vyprávěl mi, že si nedokážou normálně povídat. Udržují pouze online kontakty, ale nikdy se společně nepotkají... To je zoufalé a smutné, nechtěl bych být v kůži dnešního sedmnáctiletého kluka.

Děti jsou čisté a nás dospěláky, kteří máme hlavy „zašpiněné“, dovedou přirozeně čistit a nasměrovat na „tady a teď“.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Helena Vondráčková ukázala letní ráj na Slapech. Na hausbótu tráví celé prázdniny

Helena Vondráčková a její hausbót na Slapech

Zpěvačka Helena Vondráčková (79) fanouškům ukázala svůj milovaný hausbót na Slapské přehradě, který už řadu let považuje za svůj druhý domov. Jakmile skončí pracovní povinnosti, stěhuje se tam s...

MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle

Módní policie: slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového...

Zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesl tradiční přehlídku večerních rób a smokingů. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně...

Opulentní VIP party ve Varech si užívali Jágr, Buzková i Babiš, zpívala Anastacia

Andrea Verešová, Jaromír Jágr a Vendula Pizingerová na BigBoard party (Karlovy...

Nejen filmové hvězdy. Na BigBoard party během karlovarského festivalu se scházejí také politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra,...

Móda z Varů: Sexy, rafinovaně i lascivně. V čem chodí celebrity na party

Móda z večírků na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 2026

Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo...

Móda z Varů: Některé dámy byly naostro. Předvedly sexy modely i nadité dekolty

Móda na UniCredit Bank party v Karlových Varech (5. července 2026)

Na oblíbené party karlovarského festivalu se sešla řada známých tváří. Večírek UniCredit Bank patří mezi nejprestižnější akce během filmového svátku v Karlových Varech. Některé přítomné dámy vsadily...

Byl jsem třídní šašek, abych zapadl. Navzdory věku mám stařeckou duši, říká Kozub

Premium
Štěpán Kozub (Tisková konference ke komedii Někdo to rád v Plzni, Praha, 27....

Štěpán Kozub je výrazný a svérázný český herec, komik, režisér a zpěvák, také umělecký šéf Divadla Mír. Ale i tatínek šestileté dcery Anežky. V rozhovoru mluví o ní, také o svém dětství či současných...

9. července 2026

Nedopalky i ovulační test. Fanoušci kupovali odpadky po svatbě Taylor Swiftové

Taylor Swift na Zlatých glóbech (Los Angeles, 7. ledna 2024)

Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swiftové si za 25 dolarů (530 korun) kupovali odpadky posbírané v okolí arény Madison Square Garden v New Yorku, kde se zpěvačka minulý pátek provdala za hráče...

9. července 2026  13:45

Ana de Armasová ukázala vypracovanou postavu. Prozradila, jak si udržuje formu

Ana de Armasová v Berlíně (26. května 2025)

Kubánsko-španělská herečka Ana de Armasová (38), známá z filmů Blade Runner 2049, Blondýnka, nebo z bondovky Není čas zemřít, se na sociálních sítích podělila o fotografie z dovolené. Čas tráví s...

9. července 2026  13:38

Stárnout budete s botoxem i bez něj, říká láska Harryho Stylese Zoe Kravitzová

Zoe Kravitzová v New Yorku na premiéře filmu Život v hajzlu (26. srpna 2025)

Americká herečka a zpěvačka Zoe Kravitzová (37) prošla v posledních letech proměnou vzhledu, která mezi fanoušky vyvolala spekulace o možných estetických zákrocích. Dcera hudebníka Lennyho Kravitze...

9. července 2026  12:12

Sbírá psací stroje a je v knize rekordů. Pohublý Tom Hanks slaví sedmdesátiny

Tom Hanks na akci k filmu Toy Story 5: Příběh hraček v Londýně (28. května 2026)

Má dva Oscary, čtyři děti, stovky milionů dolarů, a je po něm pojmenován asteroid. Tom Hanks, jeden z nejlepších herců světa, ve čtvrtek 9. července sedmdesátiletý, v sobě spojuje charismatické...

9. července 2026  11:11

Belohorcová o nevěře exmanžela: Využil mě. Za Peříčko jsem měla milion měsíčně

Zuzana v nové reality show Život podľa Belohorcovej ukázala i archivní rodinné...

Zuzana Belohorcová (50) po rozvodu poprvé otevřeně promluvila o tom, co se dělo v jejím manželství. V nové reality show přiznává, že ji bývalý partner zklamal nevěrou. A vrací se také k období...

9. července 2026  10:20

Pavlína Pořízková se vdala. Pokud milujete Kafkův Proces, užili byste si to, říká

Pavlína Pořízková a Jeff Greenstein (Brno, 22. června 2023)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (61) se opět vdala. V Itálii si vzala amerického producenta Jeffa Greensteina, se kterým se zasnoubila loni v Karlových Varech. Na filmový festival letos přijela...

9. července 2026  9:36

Nedržím pozici dítěte. Rodiče mě poslouchají, směje se Tereza Kostková

Tereza Kostková

Herečka a moderátorka Tereza Kostková si na filmovém festivalu v Karlových Varech vyzkoušela roli modelky. Předváděla na přehlídce módní návrhářky Martiny Pipkové Loudové. Nejen o tom promluvila v...

9. července 2026

Móda z Varů: Sexy, rafinovaně i lascivně. V čem chodí celebrity na party

Móda z večírků na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 2026

Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo...

9. července 2026

Láska? To je porozumění a respekt k druhým i k sobě, říká Yvetta Blanarovičová

Premium
Yvetta vždy vypadá velmi dobře, ale na akademii La Sophia se bez tepláků...

Herečka, zpěvačka a neřízená střela s italským temperamentem, která snad vůbec nestárne. Momentálně Yvetta Blanarovičová září v nových projektech a stále naplno vede svou nadaci La Sophia.

8. července 2026

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Helena Vondráčková ukázala letní ráj na Slapech. Na hausbótu tráví celé prázdniny

Helena Vondráčková a její hausbót na Slapech

Zpěvačka Helena Vondráčková (79) fanouškům ukázala svůj milovaný hausbót na Slapské přehradě, který už řadu let považuje za svůj druhý domov. Jakmile skončí pracovní povinnosti, stěhuje se tam s...

8. července 2026  12:02

OBRAZEM: Macháček slavil 60 na kolonádě ve Varech. Přišly i parťačky z fontány

Macháček se neudržel ani chvíli. Jakmile začala hrát kapela BMB Sokolov, vzal...

Herec Jiří Macháček (60) patří ke stálicím karlovarského festivalu a protože má během něj narozeniny, jsou všichni připraveni na bujaré oslavy. Dodnes kolují legendy o oslavě z roku 2010, během níž...

8. července 2026  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.