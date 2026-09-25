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Byl jsem hodný šprt. Hrát sígra v Ulici jsem si proto moc užíval, říká Ondřej Havel

Daniela Prokopová
  20:00

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Ondřej Havel | foto: archiv TV Nova

Vzhledem k jeho časové vytíženosti jsme se sešli ještě před natáčením dalších dílů Ulice v neděli ráno v ateliérech v pražské Hostivaři. Ondřej Havel přišel zjevně unavený, ale v dobré náladě a s úsměvem se rozpovídal o své roli seriálové i životní.

Kolik jste toho na dnešek naspal?
Dneska to bylo dobré, protože jsem ráno nemoderoval Snídani. Kdybych měl vysílání, bylo by to horší. Naštěstí už jsou dcery větší a je možné jim vysvětlit, že tatínek musí brzo do hajan, protože ráno vstává. Je to zkrátka tak, chodím doma spát jako první. (směje se)

Takže děti neuspáváte.
Když mám druhý den Snídani, tak ne. Ale zrovna včera jsem uspával, snažím se pomáhat, jak to jen jde.

Jestli to dobře chápu, tak zatímco pro mě bylo tohle nedělní vstávání velmi nepříjemné, pro vás to vlastně byla pohoda.
Jo, dneska to bylo úplně úžasné, dokonalé. Večer jsem se dokonce mohl se ženou podívat na seriál, protože jsem nemusel jít spát tak brzy.

Myslím si, že nikoho nezajímá, jak jsem se vyspal nebo jak moc jsem unavený. Tenhle život jsem si vybral a není důvod se mračit na druhé lidi.

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