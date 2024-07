Když vynechám trénink, není mi dobře, říká svalnatá bulharská princezna Kalina

Bulharská princezna Kalina se dostala na titulní stránky poté, co se poprvé od ledna 2020 objevila ve společnosti. Není to však pouze její několikaletá absence z veřejného života, co královské fanoušky zajímá. Pozornost upoutala zejména dramatická změna princeznina fyzického vzhledu a její velmi svalnatá postava.