Buffona děti nebaví. Nevadilo mu, že si je nechám, prozradila Šeredová

Tereza Hrabinová
  17:18
Modelka Alena Šeredová otevřeně promluvila o rozvodu s Gigi Buffonem, jeho roli v životech jejich synů i o tom, jak našla klid v novém vztahu s miliardářem Alessandrem Nasim. S Buffonem ji spojuje společná minulost, ale výchovu synů si z velké části vzala na svá bedra.
Alena Šeredová se svými syny, starším Louisem Thomasem vlevo a mladším Davidem Lee vpravo na své druhé svatbě.

Alena Šeredová se svými syny, starším Louisem Thomasem vlevo a mladším Davidem Lee vpravo na své druhé svatbě. | foto: Reprofoto Instagram

Alena Šeredová žije už řadu let v italském Turíně. Česká modelka, která se proslavila nejen na přehlídkových molech, ale i v italské televizi, tam založila rodinu se slavným fotbalovým brankářem Gigim Buffonem.

S Buffonem se dala dohromady v roce 2005, svatba proběhla o šest let později na pražském Vyšehradě. Manželství ale nevydrželo a po třech letech skončilo kvůli fotbalistově nevěře.

„Vůbec jsme se nehádali. Děti by neměly být svědky hádek. Já jsem se to dozvěděla ze dne na den, protože to vyšlo v novinách, takže jsme se ten den hned rozloučili,“ uvedla Šeredová v podcastu Mámy sobě.

Nová rodina, málo kontaktu

Tehdejší milenku si Buffon později vzal a má s ní dalšího syna. Dětem o nové rodině řekl sám. „Kluci byli zvyklí, že jezdil pryč na delší dobu, někdy jsme ho třeba měsíc a půl neviděli. První měsíc odloučení jsme tedy moc nemuseli vysvětlovat. Občas potom přišel na večeři a já se šla projít,“ popsala.

Bývalý manžel Aleny Šeredové Buffon se oženil s televizní moderátorkou

Podle Šeredové se Buffon ani před odloučením do rodinného života příliš nezapojoval. „Skoro vůbec s námi nebyl. S klukama trávil čas minimálně a myslím, že mu to moc nechybělo. Celkově si ty kluky moc neužil. Jeho to moc nebaví, ještě dneska... Ale teď, když jsou starší, si aspoň popovídají,“ řekla otevřeně bývalá miss.

Pomohlo, že oba rodiče jsou dnes šťastní

Přestože rozchod byl náhlý, oceňuje, že kluci situaci zvládli relativně dobře. „Myslím, že z toho rozvodu vypluli celkem normálně. Samozřejmě to bylo v médiích, takže ve škole někdo občas řekl něco nepříjemného. Vždycky jsem jim vysvětlila, jak to je. Myslím, že pro dítě z rozvedené rodiny to na sto procent super být nemůže. Ale velká výhra je, že máma i táta jsou dnes šťastní v nových vztazích.“

Buffon své syny vídá zřídka, zhruba dva až tři dny každé dva až tři měsíce. „Beru to tak, že když ho to nebaví, je lepší, že to je takhle. A nikdo mi nekope do mé výchovy,“ řekla Šeredová.

Sexy máma Šeredová: miliardář, krásná dcera a luxusní prázdniny

Klid po boku Alessandra

Po rozchodu se domnívala, že zůstane se syny sama. Osud to ale zařídil jinak. V roce 2016 poznala na horách u známých italského miliardáře Alessandra Nasiho. „Potkal mě jako balíček s dětmi. Davidovi byly čtyři, Louisovi šest. Věděla jsem, že bude skvělý táta, protože jsem ho viděla s klukama,“ vzpomíná.

Dnes má Šeredová s Alessandrem dceru Vivienne Charlotte, která se narodila v roce 2020 pomocí umělého oplodnění. „Stal se otcem ve 46 letech, manželem ve 49. Je to pro něj poprvé, a proto i já všechno prožívám, jako by to bylo poprvé,“ uvedla.

Alena Šeredová se syny Davidem Leem Buffonem a Louisem Thomasem Buffonem.
Alena Šeredová se syny. Vlevo 15letý David Buffon, uprostřed 17letý Louis...
Alessandro Nasi a Alena Šeredová

Alena Šeredová se syny a druhým manželem Alessandrem, zvaným Ali

Porod jejich dcery poznamenala pandemie. „Byl covid, všechno zavřené. Manžel tam nemohl, bylo mi ho hrozně líto. Tak jsme to s doktorem vymysleli, převlékli jsme ho za psychologa. Kluky jsem přivezla na pokoj výtahem na jídlo,“ popsala s úsměvem.

Dnes je Šeredová nejen mámou tří dětí, ale také spokojenou ženou. „Manželku bývalého manžela moc neznám a ani nechci, ale Ali je velký přínos pro kluky. Táta je sportovec, je to dřina, ale nemusíš kvůli tomu na tři univerzity. Teď mají doma jako vzor úspěšného manažera, který je klidný a je tu pro rodinu.“

