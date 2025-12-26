Svátky s diagnózou nezmizí, ale změní se, píše Willisova manželka o Vánocích

„Svátky nezmizí s diagnózou demence. Změní se. A i když tato změna může bolet, může také vytvořit prostor pro nové tradice, jemnější radost a spojení, které je stále velmi důležité,“ píše Hemingová na svém blogu.
„Svátky mají schopnost nastavit nám zrcadlo, v němž se odráží, kým jsme byli, kým jsme a jak jsme si představovali, že budeme,“ píše bývalá modelka, která má s hercem dvě dcery - třináctiletou Mabel Ray a jedenáctiletou Evelyn.
|
Manželka Bruce Willise vysvětlila, proč musel nemocný herec z domu
„Když pečujete o někoho s demencí, může být tato reflexe obzvláště dojemná. Tradice, které kdysi byly samozřejmostí, nyní vyžadují plánování – hodně plánování. Okamžiky, které kdysi přinášely nekomplikovanou radost, mohou být nyní zapleteny do sítě smutku,“ píše Hemingová.
Podle Hemingové tam stále může být vřelost i radost, ale je přirozené, když lidé prožívající zhoršující se stav blízké osoby, truchlí.
„Smutek nepatří jen ke smrti. Patří ke změnám a nejednoznačné ztrátě, kterou pečovatelé tak dobře znají. Patří k uvědomění si, že věci se nebudou vyvíjet tak, jak tomu bylo dříve. Patří k absenci rutin, rozhovorů nebo rolí, které byly kdysi tak známé, že jste si nikdy nedokázali představit, že by mohly skončit,“ říká.
„Pro mě jsou svátky spojeny se vzpomínkami na Bruce, který byl vždy v centru dění. Miloval toto roční období – energii, čas strávený s rodinou, tradice. Byl to on, kdo dělal palačinky, chodil s dětmi ven na sníh,“ popsala Hemingová.
Chybí jí, jak probíhaly vánoční přípravy a cítí vztek, že se věci změnily. „Pokud cítíte směs smutku (a ano, i rozladění), neznamená to, že svátky prožíváte špatně. Reagujete upřímně na velmi reálnou ztrátu. Můžete postrádat to, co bylo, a přesto se těšit z toho, co je,“ vzkazuje Hemingová.
Největší tlak pečující cítí v tom, aby Vánoce byly co „nejnormálnější“ a když se nedaří vytvořit ten perfektní obraz, cítí pocit selhání. „Když je demence součástí vaší rodiny, „normálnost“ se stává pohyblivým cílem,“ popisuje Hemingová s tím, že sama už si uvědomila, že flexibilita neznamená, že se člověk vzdává.
„Není to selhání, když věci vypadají jinak; je to přizpůsobení. Je to volba soucitu a reality namísto dokonalosti,“ dodala.