Manželka Bruce Willise vysvětlila, proč musel nemocný herec z domu

„Nebylo to tak, jak jsem si náš život představovala. Tohle jsou těžká rozhodnutí. Jsou šílená, dojímám se už jen při pomyšlení na ně. Jsou to nemožná rozhodnutí,“ řekla hercova manželka na konferenci End Well 2025.
„Musela jsem udělat to nejlepší a nejbezpečnější rozhodnutí pro naši rodinu a věděla jsem, že když budu upřímná a otevřená, setkám se s velkým odsuzováním. A zajímavé je, že to souzení přichází zvenčí, ne z naší rodiny,“ prozradila s tím, že se ale po tomto náročném kroku rodině výrazně ulevilo.
„Je to nejlepší rozhodnutí pro naši rodinu. Bylo to to nejbezpečnější a naše rodina v podstatě prosperuje. Lidé si neuvědomují všechny potřeby, které zůstávají za zavřenými dveřmi nenaplněné, a teď jsou potřeby našich dětí naplněny. Holky teď mají domov, kde mohou mít kamarády na hraní i přespání, věci, nad kterými jsme se dříve ani nepozastavovali. Jejich svět se otevřel, stejně jako svět mého manžela,“ hájí se hercova choť.
V březnu roku 2022 oznámila rodina Bruce Willise, že mu diagnostikovali afázii – poruchu řeči, kvůli níž musel ukončit hereckou kariéru. O rok později jeho manželka Emma odhalila, že Willis trpí frontotemporální demencí. Jde o nejčastější formu demence u lidí mladších 60 let. Neexistuje na ni žádná léčba ani lék.