Chtěla jsem se rozvést, přiznala manželka herce Bruce Willise trpícího demencí

Frontotemporální demence (FTD) je neurodegenerativní onemocnění, které postihuje čelní a spánkové laloky mozku, a projevuje se změnami chování, osobnosti a poruchami řeči.
„Bruce se najednou začal chovat jinak. Říkala jsem si, co se to sakra děje? Tohle není ten člověk, za kterého jsem se provdala. Něco je tady strašně špatně. A já prostě vůbec nemohla přijít na to, co to je,“ vzpomíná Emma Hemingová v rozhovoru pro magazín People na dobu, kdy se její manžel začal měnit.
Hemingová si v tu chvíli myslela, že už do ní Willis není zamilovaný nebo má milenku. Rodina však později zjistila, že za změnu osobnosti může vážné onemocnění. Lékaři herci diagnostikovali afázii (porucha, která vzniká v důsledku poškození oblastí mozku zodpovědných za řeč. Lidé s afázií mohou mít problémy s mluvením, čtením, psaním a porozuměním) a následně i frontotemporální demenci.
Modelka přiznala, že je pro ni velmi bolestivé vzpomínat na období jejich lásky předtím, než se začaly projevovat první příznaky hercova onemocnění. „Je pro mě teď hrozně těžké, vracet se jakkoliv k té době našeho života,“ prohlásila.
Autorka knihy The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path (Nečekaná cesta: Nalezení síly, naděje a sebe sama na cestě péče) v rozhovoru také uvedla, že už dlouho před diagnózou cítila, že se něco děje. „Frontotemporální demence nekřičí, ale šeptá a vše se postupně pomalu zhoršovalo,“ popsala.
„Někdy bylo a stále je velmi těžké rozlišit, kde končí Bruce a kde začíná jeho nemoc,“ vysvětlila Hemingová s tím, že její manžel začal koktat, což bylo jedním z příznaků onemocnění. Lékaři potvrdili diagnózu v listopadu roku 2022.
„Naše rozhovory s Brucem už nebyly tak harmonické a vztah se začal měnit k horšímu. Bylo těžké pochopit, proč a co se vlastně přesně děje. Myslela jsem si, že dělám v našem manželství něco špatně, že už to kvůli mně zkrátka nefunguje,“ řekla. Jelikož neměla žádné vysvětlení pro to, proč si od ní její muž najednou dělá odstup a má velké problémy v komunikaci, byla velmi frustrovaná a pochybovala sama o sobě.
Modelka přiznala, že se neustále sama sebe ptala, proč už si s manželem nerozumí tak, jako dříve a v jednu chvíli uvažovala dokonce o rozvodu. „Pocítila jsem velkou úlevu, když jsem pochopila, že tohle není můj manžel, ale za vše může nemoc, která mu ovlivňuje mozek. Jakmile to slyšíte od lékaře, co se vlastně děje, vidíte všechno najednou úplně jinak. Po vzteku nebylo v tu chvíli ani památky. Je to hlavně obrovská bezmoc,“ vysvětlila.
Emma Hemingová a hvězda filmu Smrtonosná past se vzali v roce 2009, mají spolu dvě dcery, třináctiletou Mabel a jedenáctiletou Evelyn. Bruce Willis má z předchozího manželství s herečkou Demi Moore (62) ještě dcery – Rumer Glenn (37), Scout LaRue (34) a Tallulah Belle (31).