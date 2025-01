Ochutnal jsem tresčí sperma, pochlubil se Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham a Nicola Peltzová na Met Gala (New York, 2. května 2022) | foto: Reuters

Moderátoři podcastu se Brooklyna Beckhama zeptali, jestli existuje jídlo, které snědl a později si říkal, že to dělat neměl. Fotbalistův syn nedokázal vybrat jídlo, kterého by litoval, ale přiznal, že tresčí sperma je nejpodivnější věc, kterou kdy jedl. „Musí se to jmenovat jinak,“ dodal.

Moderátor pak zavtipkoval: „Ať už je název pro tresčí sperma ve skutečnosti jakékoli, jakmile se řekne tresčí sperma, je to jediné slovo, které si zapamatujete.“

„Máš pravdu. Přesně. Ale jsem si jistý, že to má jiné jméno,“ dodal Beckham.

Prozradil také, že i po zkušenosti s tresčím spermatem stále touží zkoušet jídla, která ho nutí vystoupit mimo své komfortní zóny. Zmínil například japonské jídlo, při kterém se jí syrové kuře. „Opravdu to chci zkusit. Nevím, jestli jste to viděli, ale kuře je tak čisté a čerstvé, že vám ho naservírují jako sashimi. To je rozhodně na mém seznamu,“ řekl.

Brooklyn Beckham ochutnává jídla společně s manželkou Nicolou Peltzovou. Poznamenal, že od té doby, co se dali dohromady, se stala odvážnější. Dokonce si oblíbila michelinské podniky, kam ji Brooklyn vzal. „Obvykle není fanouškem restaurací, kde vám dají jedno jídlo každých 20 minut. Hned po prvním chodu si to ale zamilovala. Teď se mnou do těchto restaurací chodí ráda,“dodal.

Nicola Peltzová a Brooklyn Beckham se seznámili v roce 2017 na hudebním festivalu Coachella. Chodit spolu začali v roce 2019, zasnoubili se rok poté. Termín svatby průběžně stále odsouvali až na dobu, kdy mohli oslavovat bez omezení, která platila během koronavirové pandemie. Týden před svatbou podepsali model a herečka předmanželskou smlouvu.