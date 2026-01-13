Brooklyn Beckham dal jasně najevo, že si nepřeje, aby ho rodiče kontaktovali, ani aby se o něm veřejně vyjadřovali v rozhovorech a na sociálních sítích. Původně nešlo o žádné soudní řízení ani právně vymahatelný krok, ale pouze o žádost.
Té podle Brooklyna předcházely nepříjemné drby a nesmyslné pomluvy o jeho manželce Nicole Peltzové Beckhamové, včetně tvrzení rodičů, že je jejím rukojmím a „podpantoflákem“, který je zcela ovládán svou ženou.
„Davidovi Beckhamovi bylo řečeno, aby se svým synem Brooklynem a jeho ženou komunikoval pouze v nejnutnějších případech a to přes kancelář Schillings. To je v současnosti podle něj jediný způsob, jak spolu můžou mluvit,“ cituje svůj zdroj britský deník The Mail.
To podle všeho vysvětluje, proč Brooklyn krátce před Vánoci zablokoval své rodiče i své bratry Romea a Cruze na sociálních sítích. Vadilo mu, že ho rodina sleduje a označuje a sdílí jeho příspěvky o vaření, což bylo podle něj v rozporu s jeho přáním, aby ho nechali na pokoji.
Napětí v rodině Beckhamových trvá. Lidé z Brooklynova okolí tvrdí, že k obnovení vztahů je nutná upřímná omluva ze strany jeho rodičů a konec pomlouvání a spekulování o jeho soukromém životě.
|
Syn fotbalisty Beckhama se při židovském obřadu oženil s dcerou miliardáře
Brooklynova manželka Nicola si nyní ze sociálních sítí smazala všechny fotky s Beckhamovými.
Victoria a David by si podle informací deníku The Mail přáli udělat za zbytečnými spory tlustou čáru a vztahy co nejdříve napravit. „Udělají cokoli, aby se se synem usmířili a byli s ním znovu v normálním kontaktu,“ dodává zdroj.
Napětí mezi Brooklynem a jeho rodiči se začalo výrazněji objevovat po jeho svatbě s Nicolou Peltzovou v roce 2022. Už tehdy se psalo o neshodách kolem organizace svatby, rozdílných představách o tom, kdo má mít hlavní slovo, i o pocitu, že Victoria Beckhamová byla během příprav odsunutá stranou. Tyto události samy o sobě vztahy nezničily, ale zasadily jim první trhliny.
Postupně se měl konflikt prohlubovat hlavně kvůli odlišným životním stylům a hranicím. Brooklyn a Nicola chtěli větší nezávislost, klid a kontrolu nad svým soukromím, zatímco David a Victoria jsou zvyklí fungovat jako velmi semknutá, mediálně viditelná rodina. Právě rozdílný přístup k veřejnosti, značce „Beckham“ a rodinné loajalitě je jedním z klíčových problémů v současných narušených vztazích.