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Shieldsová se předvedla v plavkách v Chorvatsku, fotky následně smazala

Autor:
  10:35
Brooke Shieldsová zveřejnila fotky z chorvatské dovolené, po chvíli je ale z...

Brooke Shieldsová zveřejnila fotky z chorvatské dovolené, po chvíli je ale z Instagramu odstranila. | foto: Instagram/Brooke Shields

Tentokrát se dokonce neváhala ani svléknout.
Brooke Shieldsová je i v pětapadesáti letech kočka. (3. července 2020)
Brooke Shieldsová (SAG Awards, Los Angeles, 23. února 2025)
Na kontroverzní reklamu Shieldsová navázala o více než čtyřicet let později...
38 fotografií
Americká herečka Brooke Shieldsová (61) zveřejnila na svém Instagramu video a fotky z dovolené, kterou trávila se svými kamarádkami v Chorvatsku. Sklidila obdiv fanoušků i zahraničních médií za to, jak dobře vypadá v plavkách. Záběry z dovolené ale z Instagramu brzy smazala.

„I v 61 letech je stále sexy: Brooke Shieldsová předvádí svou senzační postavu v plavkách bez ramínek a nabízí nám nahlédnutí do své letní dovolené v Evropě,“ zní titulek deníku Daily Mail a i další zahraniční média nešetří chválou na to, jak Shieldsová dobře vypadá a v jak dobré je kondici.

Když se jede, tak se maže. Brooke Shieldsová otevřeně mluví o sexu ve stáří

Na fotkách pózovala s mokrými vlasy v jednodílných plavkách u vodopádu a na videu dokonce skákala z lodi. Záběry pochází z její dovolené v Chorvatsku, která podle deníku proběhla už v červenci. Sama herečka k záběrům dala popisek: „Největší zážitek léta: úžasný výlet do Chorvatska s těmi nejlepšími lidmi.“

I přes samou chválu se herečka rozhodla po několika hodinách svůj post bez vysvětlení smazat.

Shieldsová poslední dobou čelí obviněním, že patří k té části Hollywoodu, která propadla Ozempicu. Sama to nekomentovala, ale vždy zdůrazňuje, že její postava je výsledkem tvrdého cvičení a ne rychlých zkratek.

Brooke Shieldsová zveřejnila fotky z chorvatské dovolené, po chvíli je ale z Instagramu odstranila.
Tentokrát se dokonce neváhala ani svléknout.
Brooke Shieldsová je i v pětapadesáti letech kočka. (3. července 2020)
Brooke Shieldsová (SAG Awards, Los Angeles, 23. února 2025)
38 fotografií

O svém veřejném obraze vydala loni knihu s názvem Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old (Brooke Shieldsová nesmí zestárnout: Postřehy z ženského stárnutí).

V knize popisuje i změny postavy v menopauze, kdy tělo přestane reagovat na zažité postupy. Zmiňuje pokles estrogenu, úbytek libida a přirozené zpomalování metabolismu. Vyzývá ženy, aby se nesnažily křečovitě udržet tělo, které měly ve dvaceti letech. V šedesáti se prý cítí ve své kůži mnohem lépe a sebevědoměji než v dobách své největší slávy v reklamách na Calvin Klein.

brookeshields

The stretch through the decades continues ‍♀️

12. srpna 2026 v 23:25, příspěvek archivován: 26. srpna 2026 v 12:14
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