„I v 61 letech je stále sexy: Brooke Shieldsová předvádí svou senzační postavu v plavkách bez ramínek a nabízí nám nahlédnutí do své letní dovolené v Evropě,“ zní titulek deníku Daily Mail a i další zahraniční média nešetří chválou na to, jak Shieldsová dobře vypadá a v jak dobré je kondici.
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Na fotkách pózovala s mokrými vlasy v jednodílných plavkách u vodopádu a na videu dokonce skákala z lodi. Záběry pochází z její dovolené v Chorvatsku, která podle deníku proběhla už v červenci. Sama herečka k záběrům dala popisek: „Největší zážitek léta: úžasný výlet do Chorvatska s těmi nejlepšími lidmi.“
I přes samou chválu se herečka rozhodla po několika hodinách svůj post bez vysvětlení smazat.
Shieldsová poslední dobou čelí obviněním, že patří k té části Hollywoodu, která propadla Ozempicu. Sama to nekomentovala, ale vždy zdůrazňuje, že její postava je výsledkem tvrdého cvičení a ne rychlých zkratek.
O svém veřejném obraze vydala loni knihu s názvem Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old (Brooke Shieldsová nesmí zestárnout: Postřehy z ženského stárnutí).
V knize popisuje i změny postavy v menopauze, kdy tělo přestane reagovat na zažité postupy. Zmiňuje pokles estrogenu, úbytek libida a přirozené zpomalování metabolismu. Vyzývá ženy, aby se nesnažily křečovitě udržet tělo, které měly ve dvaceti letech. V šedesáti se prý cítí ve své kůži mnohem lépe a sebevědoměji než v dobách své největší slávy v reklamách na Calvin Klein.